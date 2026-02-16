השר סמוטריץ' מתייחס לסוגיית שירות מעורב בצה"ל ערוץ 7

יו"ר מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' נשאל בישיבת סיעת הציונות הדתית לגבי עמדתו בנוגע לשירות ביחידות מעורבות בצה"ל.

"אני חושב שיחידות מעורבות הן רעות מסיבות מקצועיות - מייצרות אווירה לא טובה ופוגעות במקצועיות של צה"ל. על זה אין מחלוקת לדעתי. ללכת ולהכניס עכשיו לתוך טנקים, לערב בין המינים, זה נראה הזיה. ללא קשר למקום הדתי. זו עמדתי, אבל לא אומר לאנשים מה לעשות. אני חושב שלוחמות בצבא זה לא נכון - אבל מי שחושב, בסדר, הצבא מאפשר את זה", אמר סמוטריץ'.

הוא הוסיף "עמדתי נובעת מסיבות דתיות, אמוניות מקצועיות, ואני אני יודע שיש מי שחושבים אחרת ממנו. כל אחד יעשה מה שטוב לו".

לדבריו "אם הבת שלי תשאל, אני אשתדל לחנך אותה לא ללכת לשם, כי הרבנות הראשית מתנגדת וכי זו עמדת רבותיי. אני מקווה שהליברלים הגדולים יכבדו את זה. אני מכבד כל אחד שחושב אחרת ממני".