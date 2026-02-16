יממה לאחר האירועים האלימים בבני ברק, ראש העיר חנוך זייברט, פרסם הערב הודעה בה קרא להורים בעיר לשמור על ילדיהם בבתים ולהרחיקם מאזורי ההפגנות המתקיימות בעיר.

"בשעות האחרונות מתקיימות בעיר הפגנות ומחאות לא מבוקרות ולא מפוקחות שהן אסון חינוכי לנפשות ילדינו", כתב זייברט.

לדבריו, "ההפגנות מקורן בקומץ אנשי שוליים שגוררים אחריהם נפשות מהדור הצעיר למעשים שאחריתן מי ישורנה".

ראש העיר ציין כי המשטרה פועלת בשטח למניעת האירועים, וקרא להורים "לקחת אחריות ולדאוג שלא יהיה איש ממשפחתם באזורים אלו".

"אלימות אינה דרכינו, פריקת יצרים מנוגדת לערכינו ולא נוכל להשלים עם צעדים המנוגדים לתורה ולהלכה," הוסיף זייברט. "הורים יקרים, שמרו על נפשות ילדיכם - האוצרות שלכם - מכל משמר. מקומם של האוצרות אינו ברחוב".

בסיום ההודעה כתב זייברט כי הוא משמש פה לרבני העיר "המבקשים שנחיה בעיר שהיא כבוד לתורה ולומדיה".