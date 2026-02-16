תיעוד: כך הוברח הטבק דוברות מתפ"ש

במעבר כרם שלום סוכל היום (שני) ניסיון הברחה חריג של מאות קילוגרמים של טבק אשר הוסוו בתוך קופסאות שימורי עלי גפן.

ההברחה אותרה וסוכלה במסגרת הבידוק הביטחוני שערכו אנשי רשות המעברים היבשתיים של משרד הביטחון, יחד עם נציגי מנהלת התיאום והקישור לעזה.

המשאית נשאה משלוח מזון שנרכש על ידי חברה ישראלית שאושרה במסגרת מנגנון הכנסת הסיוע על ידי הסקטור הפרטי.

בעקבות גילוי ההברחה, הוחרמה המשאית עם כלל תכולתה, והיא הועברה להמשך טיפול בידי המכס וגורמים מוסמכים נוספים.

בתגובה לאירוע, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יורם הלוי, הורה על הקפאה מיידית של האישור שניתן לחברה להכניס סיוע לרצועת עזה, עד להודעה חדשה.

ההחלטה התקבלה בעקבות חומרת המקרה, במטרה לשמור על טוהר מנגנון הכנסת הסיוע ולמנוע ניצולו לצרכים אסורים.