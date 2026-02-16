יום אחרי העפלתה של מחזיקת גביע המדינה בכדורסל פעם נוספת לגמר הגדול על התואר השני בחשיבותו של הכדורסל הישראלי, הערב (שני) נקבעה זהותה של הקבוצה השניה שתשחק במעמד גמר גביע המדינה ביום חמישי הקרוב.

מדובר בלא אחרת מאשר בני הרצליה שמחקה פיגור דו-ספרתי ברבע האחרון מול הפועל העמק בכדי להעפיל לגמר הגביע פעם נוספת בתולדותיה.

למעשה, הרצליה מחקה פיגור בן 12 נקודות בו החזיקה הפועל העמק במשך זמן רב, כאשר ריצת 2:14 מחקה את הפיגור לחלוטין וסל של אונואקו, 5 שניות לסיום המשחק, העלה את הרצליה ליתרון ראשון מאז תחילת המשחק.

לצערה של הפועל העמק ואוהדיה, זה הספיק להרצליה בכדי למנוע מהם לעשות היסטוריה כאשר הרצליה, שניצחה ב-14 מ-15 משחקיה האחרונים בישראל, עשתה זאת פעם נוספת והשיגה את הכרטיס המיוחל לגמר הגדול שם מחכה לה מכבי ת"א. בדרך להפתעה או שמא הריצה של הרצליה תיעצר?