כוח "ראדע" (הכוח המרתיע), השייך ל"ביטחון ההתנגדות" של חמאס, מסר כי מספר פלסטינים שכונו "סוכנים של ישראל" הסגירו את עצמם במהלך היום.

עוד ציין כוח "ראדע" כי ביום שבת האחרון סיכל ניסיון לבצע פעולה "חבלנית" שתכננו "סוכנים של ישראל".

פעילי חמאס איתרו את "הסוכנים" וצרו עליהם, אולם התערבות חיל האוויר הישראלי אפשרה להם לסגת ולהימלט מהמקום. כוח "ראדע" הדגיש כי אנשיו ימשיכו לרדוף, בכל מחיר, את פעילי המיליציות הפועלות בשטח הנתון לשליטה ישראלית.

רסאן א־דהייני, העומד בראש מיליציית אבו־שבאב, הזוכה לתמיכת ישראל, אמר לאחרונה כי פעיליו עוסקים בנטרול מנהרות חמאס, מציבים לעצמם יעד להשמיד את מתקני ייצור הנשק והרקטות ולאסוף את כלי הנשק ברצועת עזה.