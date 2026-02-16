חבר הכנסת אחמד טיבי התייחס היום (שני) בנאום במליאת הכנסת לאירועי בני ברק, וגינה את תלישת הפאה מראשה של אישה חרדית בעימותים עם המשטרה.

"אני ראיתי בסרטון שוטר שמכה אישה ומוריד את הפאה שלה, אישה חרדית. זה דבר שאסור שיקרה", אמר טיבי.

"כמו שאני מתנגד לפגיעה במוסלמית עם חיג'אב, אני מתנגד לפגיעה באישה יהודייה עם פאה".

בנאומו מתח טיבי קו בין הפגיעה בנשים חרדיות לתקיפות של נשים מוסלמיות על רקע לבוש דתי.

"ברכבת כאן בירושלים תקפו כמה פעמים נשים עם חיג'אב, אפילו פעם הורידו לאישה את החיג'אב. זה נורא", סיפר.

"גם הסטריאוטיפים והפרופיילינג של נשים בבחינה עם חיג'אב וכדומה, זה משהו שאסור שיקרה", הוסיף.