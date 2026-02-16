עידן עמדי ורום ברסלבסקי צילום: ערוץ 7

שורד השבי רום ברסלבסקי התארח בהופעה של עידן עמדי שהצדיע לפצועי צה"ל, המשטרה וכוחות הביטחון בבנייני האומה בירושלים.

ברסלבסקי נשא דברים מרגשים בפני הקהל. "למי ששואל מה אני עושה פה, פשוט הרגשתי שהייתי צריך רגע ניתוק ורגע להתחבר לרגש. אז שלחתי לעידן עמדי מתי יש לו הופעה קרובה. הוא אמר לי שיש ערב הוקרה לחיילי צה"ל ולכוחות הביטחון. אמרתי לו שאני חייב לבוא וביקשתי שייתן לי להגיד מילה ללוחמים היקרים שלנו".

"קוראים לי רום, הייתי בשבי בעזה לאורך כל מלחמת חרבות ברזל. השתחררתי לפני שלושה חודשים בנגלה האחרונה של החטופים", המשיך שורד השבי והדגיש: "אני רוצה להגיד לכל הלוחמים - תודה רבה לכם. בימים הכי שחורים שלי, כשאני עומד 12 שעות מול קיר ומקבל הצלפות, הדבר שניחם אותי זה לשמוע את ההפצצות שלכם, את הטנקים שלכם, את היריות שלכם. לשמוע מאל-ג'זירה כמה מחבלים חוסלו היום".

לדבריו "אתם הלוחמים של מדינת ישראל מייצגים את היהדות האמיתית. אני מצדיע לכם חיילים אהובים שלנו - ומודה לכם שנכנסתם לתוך עזה -בידיעה שלא תחזרו בחיים בשביל שאני אחזור לחיות. אני חייב לכם את החיים שלי. אתם זעקתם את זעקתי ונקמתם את נקמתי. אני מצטער בפני כל החיילים שנספו בקרב הזה. אני אוהב אתכם ומאחל לנו ביחד לצמוח, לפרוח ולהשתקם באופן מלא. אם לא היה את הלחץ הצבאי המטורף שהפעילו על עזה לא הייתי פה".

את דבריו סיים בקריאה "עם ישראל חי" ובאמירת "שמע ישראל ה' אלוהינו ה' אחד".

את האירוע ארגנה עיריית ירושלים ולקחו בו חלק ראש העיר משה ליאון, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שר המורשת עמיחי אליהו וסגן ראש העיר אריה קינג.