סגן השר ישראל אייכלר תקף היום (שני) בישיבת סיעת יהדות התורה את הצעות אי האמון שהועלו בכנסת ועל האלימות המשטרתית בבני ברק.

"ההסתה בהצעות אי אמון מעל בימת הכנסת על 'השתמטות החרדים' היא מסוכנת ונועדה להכשיר את האלימות השלטונית", אמר אייכלר. "מה שראינו אתמול בבני ברק בפגיעה בחפים מפשע, זה חלק מהצורך להוכיח למסיתים שאנחנו 'מטפלים בחרדים'".

אייכלר התייחס בחומרה להתבטאויות של ח"כ אביגדור ליברמן: "אתמול הכריז אחד מראשי האופוזיציה, אויב החרדים: 'יש להילחם בחרדים כמו במחבלים'. זו התרת דם".

הוא הזכיר את מותם של שני צעירים חרדים שנדרסו על ידי אוטובוסים במהלך הפגנות והזהיר: "אם לא ניאבק נגד ההסתה הזו, זה ילך ויגבר. כך נפתחות מלחמות אזרחים".

לאחר אירועי האתמול בבני ברק, סגן השר הבהיר כי "דרכה של יהדות התורה מאז ומעולם הייתה נגד כל אלימות שהיא. אנשי תורה חיים בדרכי נועם וכל נתיבותיה שלום".

עם זאת, תקף בחריפות את פעולות המשטרה: "'מסע הנקמה' בעיר בני ברק מסכן את חייהם של עוברי אורח תמימים כולל תינוקות, קשישים וילדים קטנים. יש להזהיר מפני אלימות שלטונית ללא אבחנה הפוגעת בחפים מפשע".

אייכלר קרא לשר לביטחון הלאומי ולמפכ"ל המשטרה "לא לבצע פקודות בלתי חוקיות של פוליטיקאים ומשפטנים המסיתים כל העת," ודרש "להרחיק מסיתים אויבי החרדים שמגיעים למקום כדי להתסיס את האווירה".

"בני ברק היא עיר רגועה ושקטה השוחרת חסד ורחמים", סיכם. "יש להרגיע את הרוחות באופן מיידי, להפסיק את מפגן הכוח השלטוני ולהחזיר את הסדר הציבורי על כנו".