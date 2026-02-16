ההר הוליד עכבר. את עונת 1986/87 אף אוהד בית"ר לא ישכח לעולם. הייתה זו עונת האליפות הראשונה וההיסטורית של המועדון הירושלמי הקטן שבדרך לאותה זכיה היסטורית ניצח פעמיים את מכבי ת"א, בבית ובחוץ.

הערב (שני) ניסתה בית"ר שלבשה את מדי הרטרו שלה כמחווה לאותם ימים היסטוריים, לעשות מה שעשו גיבורי הזכיה ההיסטורית ההיא ולנצח בפעם השניה באותה עונה בליגה את מכבי ת"א, בחוץ ובבית.

אחרי ה-6:2 ההיסטורי בבלומפילד בסיבוב הראשון, הערב אירחה בית"ר את המכבים מת"א לעיניי אצטדיון ביתי מלא עד אפס מקום שהיה מלא כולו רק באוהדי בית"ר, זאת בשל עונש שהוטל על מכבי ת"א ואוהדיה.

גם הדחיפה של מעל ל-28,000 אוהדים ירושלמים, לא עזרה למקומיים כשעדי יונה יכול היה לכבוש שלושה שערים לפחות מבישולים אדירים של המאסטרו ירדן שועה, אך חסר את הגרוש ללירה.

מכבי שהביסה במשחקיה האחרונים ללא רחם, בגביע ובליגה, הייתה חלשה, כבויה ובעיקר כנראה גילתה כי לא מול כל יריבה היא תוכל לחגוג ולכבוש בקלות שכזו.

זה נגמר עם תיקו נוסף בין השתיים במשחק שמתקיים במסגרת המחזור ה-23, כאשר הפעם הקודמת בה נפגשו השתיים במחזור זה, גם אז תוצאת הסיום הייתה תיקו אך תיקו 2:2 בעונת 1989. הפעם זה נגמר ללא אף שער על אף שבית"ר הייתה טובה יותר ומסוכנת יותר.

מי שבעיקר מרוויחה הערב מהמשחק בטדי היא זו שלא הייתה שם - מוליכת הטבלה הפועל באר שבע שפותחת פער בן 6 נקודות על בית"ר שבמקום השני ו-9 נקודות על פני מכבי שדולקת מאחוריהן.