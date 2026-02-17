מועצת התיאום של מוסדות המגזר הפרטי וההתאחדות הכללית של התעשייה הפלסטינית הודיעו על הגשת עתירה מנהלית לבית המשפט המחוזי בירושלים נגד רשות שדות התעופה והמנהל האזרחי, בעקבות צמצום שעות הפעילות של מעבר אל־כראמה (אלנבי), המעבר הפלסטיני היחיד מאיו"ש לירדן ומשם למדינות נוספות.

על פי דיווח בעיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד", העותרים טוענים כי פנייה פלסטינית קודמת להארכת שעות הפעילות נענתה בתשובה עמומה ובלתי מחייבת, אשר נימקה את המגבלות בשיקולים ביטחוניים ותפעוליים ובמחסור בכוח אדם.

בעתירה נטען כי על רשות שדות התעופה, כגוף ציבורי, מוטלת חובה לנהל את המעבר כך שיספק שירות יעיל וסביר לציבור ולעמוד בהתחייבויות שנקבעו בהסכמי הביניים מ־1995, שלפיהם שעות הפעילות המינימליות של המעבר ארוכות מהנהוג כיום.

העותרים מבקשים מבית המשפט להורות למדינה להפעיל את מעבר אלנבי 24 שעות ביממה או לכל הפחות להשיבו למתכונת השעות שהייתה נהוגה בעבר.

מעבר אלנבי נחשב יעד רגיש לאיומי טרור. בספטמבר אשתקד מחבל שהגיע במשאית סיוע הומניטרי ירה למוות בסא"ל (במיל') יצחק הרוש ובסמל אורן הרשקו במסוף המטענים.

בספטמבר 2024 נרצחו שלושה עובדי מעבר אלנבי בירי נהג משאית שהגיע מן הצד הירדני, הסתיר נשק ברכב, ולאחר שהגיע לאזור הפריקה המשותף שלף את נשקו ופתח באש לעבר העובדים הישראלים.