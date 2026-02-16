מרוקו, יוון ואלבניה נמצאות במגעים מתקדמים עם ארצות הברית לשליחת חיילים לכוח הייצוב הבין-לאומי ברצועת עזה, כך פורסם הערב (שני) בכאן חדשות.

מרוקו צפויה להיות המדינה הערבית הראשונה שתצטרף לכוח.

נציגים מהמפקדה האמריקנית בקריית גת פנו לאחרונה לפיקוד הדרום בצה"ל במטרה לתאם את כניסת החיילים לשטח שנמצא בין רפיח לחאן יונס, שם יוקם בסיס חדש לכוח הרב-לאומי.

הבסיס, הממוקם בדרום הרצועה, אמור לאכלס נציגים ממספר צבאות, כולל קבלנים שיתכננו את בנייתו. העבודות צפויות להתחיל בסוף החודש.

בשבוע שעבר פורסם כי אינדונזיה אישרה את שליחתם של אלפי חיילים מצבאה לרצועה כחלק מהכוח שאת הקמתו יזם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.