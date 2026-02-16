לאחר ששתי חיילות הותקפו בבני ברק ונתקלו בקריאות "נאצים" וניסיונות תקיפה, הרב רצון ערוסי תקף בחריפות והגדיר, "חילול ה' גדול מאוד", וקרא לרבנים להוקיע את המעשה

שתי חיילות הותקפו אתמול בבני ברק בעת שהגיעו לעיר ונתקלו בהתקהלות אלימה שכללה קריאות "נאצים" וניסיונות תקיפה. האירוע עורר תגובות נרחבות בציבור.

הרב רצון ערוסי התייחס לאירוע בחריפות והגדיר אותו, "חילול ה' גדול מאוד". לדבריו, עצם השימוש בכינוי "נאצי" כלפי יהודי אחר מהווה פסול חמור וסטייה מערכי התורה.

עוד כתב, "כל מי שקורא לאחיו היהודי 'נאצי' - הַפּוֹסֵל בְּמוּמוֹ פּוֹסֵל", והוסיף, "במקום שיש חילול ה' - אין חולקין כבוד לרב". הרב קרא לרבנים, לאדמו"רים ולראשי הישיבות להוקיע את ההתנהגות ולהבהיר כי אין זו דרכה של תורה.

בדבריו הדגיש כי יש לחזק את החינוך בקרב בני תורה, במטרה למנוע התנהגות קנאית שלדבריו "מעבירה אותם על דעתם ועל דתם, כי זו לא דרכה של תורה בשום פנים ואופן". בסיום הזכיר את הפסוק, "כל דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום".