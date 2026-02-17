נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר הלילה (שלישי) לכתבים כי בכוונתו להיות מעורב באופן עקיף בשיחות עם איראן שיתחדשו בז'נבה.

טראמפ הוסיף שאיראן רוצה להשיג עסקה והוסיף כי הוא מקווה שהיא תתנהג באופן סביר.

"אני אהיה מעורב בשיחות אלו בעקיפין, והן יהיו חשובות מאוד. נראה מה יכול לקרות. אבל בדרך כלל איראן מנהלת משא ומתן קשוח", אמר הנשיא.

לדבריו, "הייתי אומר שהם גרועים בניהול משא ומתן, כי היינו יכולים להגיע להסדר במקום לשלוח את מפציצי ה-B-2 כדי להשבית את הפוטנציאל הגרעיני שלהם, והיינו צריכים לשלוח את מפציצי ה-B-2. אני מקווה שהם יהיו סבירים יותר. הם רוצים לעשות עסקה".

בתשובה לעיתונאי ששאל האם לדעתו הסיכוי להסכם קטן מאוד, טראמפ אמר: "לא, לא. אני חושב שהם רוצים להגיע לעסקה. אני לא חושב שהם רוצים את ההשלכות של אי-הגעה לעסקה".