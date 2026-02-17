ארצות הברית ואיראן פותחות היום (שלישי) סבב שיחות נוסף במסגרת המשא ומתן בין המדינות. בישראל אומרים כי מדובר בסבב בעל משמעות קריטית להחלטה האמריקנית האם להמשיך במגעים או לנקוט בפעולה צבאית כנגד איראן.

גורמים במערכת המדיניתת העריכו כי הסיכוי שהצדדים יצליחו להגיע להסכם גרעין אינו גבוה.

סגן שר החוץ האיראני, מג'יד תח'ת רוואנג'י, אמר בריאיון ל-BBC כי איראן "מוכנה לשקול ויתורים" כדי להגיע להסכם, אך הדגיש כי הוויתור לא יכלול הפחתת העשרת האורניום לאפס, כמו גם את דרישות ארה"ב להפחית את יכולת הטילים הבליסטיים של איראן.

רוואנג'י הוסיף כי "הכדור נמצא עכשיו במגרש האמריקני" ושהם חייבים להוכיח את כנותם בהסכם. הוא גם הבהיר כי בטהראן לא יוותרו על יכולות ההגנה שלהם, במיוחד לאור התקיפות המגיעות מצד ישראל וארה"ב, ואיים בתגובה צבאית במקרה של איום קיומי.

בישראל לוחצים על ארה"ב לפעול להגביל את תוכניות הטילים הבליסטיים של איראן ולמנוע ממנה להמשיך להפעיל את זרועות הטרור שלה.