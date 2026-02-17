רבנים מהשומרון פרסמו גילוי דעת משמעותי וחריג מאוד שבו הם מחדדים את הפעולות שיש לעשות בעיניהם ואף קובעים קווים אדומים לצעירים המאיישים את האזור.

בגילוי הדעת שהובא הבוקר בעיתון "ידיעות אחרונות" פותחים הרבנים במילים חמות למתיישבים בחוות וכותבים: "כך אנו רבני השומרון, עוקבים בשמחה אחרי התפתחות יישוב ארץ ישראל ע"י הקמת עשרות חוות ונקודות התיישבות, המרחיבים את האחיזה והשליטה על שטחי ארצנו ומממשים בפועל את גאולתנו. אנו מחזקים את ידי החלוצים הפועלים לשם שמיים במסירות רבה למען העם והארץ ואת הנוער היקר אשר שותף פעיל במפעל קדוש זה.

כמו כן, אנו רבני השומרון, מברכים על השיתוף החשוב עם גורמי הצבא והממשל בתקופה זו, ועל ההכרה של מדינת ישראל בחוות ובנקודות ההתיישבות כחלק בלתי נפרד מהזכות ליישב ולרשת את הארץ, וחלק מתפיסת הביטחון הכללית".

"הננו מודאגים מפעולות שליליות אשר לעיתים ננקטות ע"י מי שכוונותיו רצויות אך מעשיו אינם רצויים, או חלילה ע"י המנצלים את מפעל ההתיישבות החשוב והיקר למניעים זרים ופסולים. על כן אנו קובעים למעשה ע"פ העקרונות הבאים: על כל אשר יישוב ארץ ישראל יקר בעיניו וליבו חפץ להקים עוד חווה או נקודת אחיזה בשטחי מוא"ז שומרון, לפנות לוועדה האמונה על כך, ולעלות רק לאחר תיאום והסכמה עם הוועדה; ככלל אנו מתנגדים לאלימות מכל סוג שהוא; מציאות החיים בגבעות ובחוות יכולה להכיל חיכוכים מורכבים מול מגוון אירועים הדורשים גבורה ומסירות. אם חלילה פורעים מנסים לפעול כנגד חוות או נקודות ההתיישבות, אין לנהוג באלימות מכל סוג שהוא, אלא להתקשר לכוחות הביטחון או למועצה על מנת לטפל באירוע. הדברים אמורים גם על אורחים הבאים לחזק ולעזור והאחריות על ההתנהלות היא על המארחים".

הרבנים מוסיפים בגילוי הדעת: "לצערנו מתנהל קמפיין המבקש להעצים כל אירוע של חיכוך ובוודאי כל אירוע של אלימות, ולהפכם לכלי ניגוח נגד כלל ההתיישבות. קמפיין זה פוגע בשמנו הן בארץ והן בארה"ב ובעולם, ומסכן את כלל מפעל החוות. הכלה של גורמים הפועלים בצורה לא נכונה או אלימה יכולה לסכן את כלל המפעל; אין להסכים לכך, ויש לדרוש מהם לנהוג כראוי ובאחריות או להרחיקם מההתיישבות. אנו קוראים לכל מי שבידו להמשיך לחזק את המתיישבים המסורים בחוות ובנקודות ההתיישבות בתמיכה, בשמירות, בביקורים ובסיוע ממוני ומעשי".

הרב דוד דודקביץ' הוסיף: "אנו קוראים לרשויות ולמערכת הביטחון לנהוג בתוקף הנדרש מול התופעה הקשה והמסוכנת ביותר של ההתקפות על רועי הצאן היהודים והפגיעה בהם ע"י הערבים ואנרכיסטים אלימים וגם כנגד פעולות מסכנות חיים שארעו לצערנו על ידי אנשי ביטחון בודדים מול הנערים בכמה אירועים מדאיגים".

על המכתב חתומים רב השומרון הרב אליקים לבנון, הרב משה אודס - רב הישוב צופים, הרב אוריאל גנזל - רב היישוב רבבה, הרב דוד דודקביץ' - רב הישוב יצהר וראש ישיבת רועה ישראל, הרב נריה טייץ - רב היישוב פדואל, הרב אהרון כהן - רב היישוב יקיר, הרב דניאל לונצר - רב הישוב איתמר, הרב אליעזר מלמד - רבה של הר ברכה וראש ישיבת הר ברכה, הרב שמעון רוזנצויג - רב היישוב כפר תפוח, הרב דניאל שרשבסקי - רב היישוב רחלים.