"אני מחמם את המוט": תושב דבוריה מואשם בחטיפה וסחיטה באיומים צילום: דוברות המשטרה

פרקליטות מחוז צפון הגישה אתמול (שני) כתב אישום נגד תושב דבוריה בן 25 לאחר שהשתתף בתקיפת אדם על רקע חוב כספי. הוא מואשם בעבירות חטיפה לשם סחיטה, סחיטה באיומים, פציעה בנסיבות מחמירות וכליאת שווא.

האירוע התרחש בדצמבר האחרון, כאשר אשתו של הקורבן התקשרה למשטרה לדווח כי בעלה נעלם. בהמשך, התקבלה הודעה מהקורבן עצמו, בה דיווח כי נחטף ומוחזק על ידי חשודים. כשהגיעו השוטרים למקום, הם מצאו את הקורבן חבול בכל חלקי גופו, סובל מכוויות בגופו. לטענת הקורבן, ברגע שהחוטפים זיהו את הגעת השוטרים, הם נמלטו מהמקום.

מהחקירה עלה כי הקורבן נחטף מפיצרייה בעפולה, לאחר שמצא את עצמו חייב כספים לחוטפיו. למרות שהוא הביע חשש והסביר שאינו מעוניין לעלות לרכבם, בסופו של דבר הוא נכנס לרכבם, שם הותקף.

השניים, הנאשם ושותפו, המשיכו את הדרך לכיוון צימר סמוך לעפולה. שם, הנאשם לקח מוט ברזל וחימם אותו בקמין. "אני מחמם את המוט, תתחיל לחשוב איך לסגור את העניין עכשיו", אמר לקורבן, ואז תקף אותו בעזרת המוט החם וגרם לו לכוויות קשות.

בהמשך התקיפה, הצמיד הנאשם חפץ דמוי אקדח לראשו של הקורבן ושאל אותו: "מה אתה מעדיף, להביא את הכסף או למות עכשיו?"

לאחר התקיפה הקשה, עזבו הנאשם ושותפו את המקום, והשאירו אדם נוסף לשמור על הקורבן. הקורבן הצליח לשלוח הודעה באמצעות טלפון שנלקח מאותו אדם, ובכך הזעיק את אשתו שהפנתה את המשטרה למקום.

לאחר מספר שבועות של חיפושים, המשטרה הצליחה לאתר ולעצור את. מצוד אחר שותפו נמשך.