המהומות בבני ברק נמשכו גם בליל אמש במשך שעות ארוכות כשעשרות נערים התעמתו עם כוחות משטרה ברחוב עזרא, הציתו פחי אשפה, חסמו צירי תנועה מרכזיים ותקפו נהגים שנקלעו למקום.

המחאה החלה בשעות הצהריים באזור מרכז חסידות ויז'ניץ והסלימה במהירות. במהלך אחר הצהריים והערב הצטרפו למקום עשרות נערים נוספים, והאירוע הפך להפרת סדר נרחבת.

המשטרה הזניקה כוחות גדולים לרחוב במספר גלים לאורך היום. לדברי המשטרה, שוטרים הותקפו במקום ונאלצו להשתמש באמצעים לפיזור הפגנות, ובהם אלות, לאחר שנשקפה סכנה לשלום הציבור.

ראש העיר, חנוך זייברט, גינה את האירועים וקרא להורים להרחיק את ילדיהם מהרחוב. "מדובר בגורמים בודדים שמושכים אחריהם בני נוער למעשים שתוצאותיהם חמורות", אמר. "התנהגות אלימה סותרת את דרך התורה, ומקומם של ילדינו הוא בבתים".