סערה מדינית מתפתחת סביב ההליך המשפטי המתנהל באנטוורפן נגד שלושה מוהלים חשובים שפעלו ללא תעודה רשמית מטעם הרשויות.

שגריר ארצות הברית בבלגיה, ביל ווייט, יצא במתקפה חריפה נגד ההעמדה לדין והגדיר אותה כ"מגוחכת ואנטישמית".

שלושת המוהלים נעצרו במאי 2024 בעקבות תלונה בטענה שביצעו ברית מילה ללא הסמכה רשמית. הם שוחררו זמן קצר לאחר מכן, אך כלי המילה שברשותם הוחרמו ונאסר עליהם להמשיך בפעילותם עד להכרעה שיפוטית.

"אנטישמיות אינה מקובלת בשום צורה ויש לעקור אותה מהחברה שלנו", כתב השגריר, וקרא לבלגיה "לעשות עבודה טובה בהרבה בנושא זה".

ווייט הגדיר את ההליך כ"העמדה לדין אנטישמית של שלוש דמויות דתיות יהודיות", והדגיש כי מדובר במסורת עתיקת יומין הנהוגה בעם היהודי מדורי דורות.

בפנייה ישירה לשר הבריאות הבלגי דרש השגריר לקבוע הוראה חוקית שתאפשר למוהלים לבצע את תפקידם כחוק, וציין כי הסדרה דומה קיימת במדינות רבות. השגריר אף תקף את השר באופן אישי וטען כי בפגישתם הראשונה סירב ללחוץ את ידו או להצטלם עמו.

ווייט הזכיר את תרומת ארצות הברית לשחרור בלגיה במלחמות העולם, והודיע כי בכוונתו להגיע בשבוע הבא לאנטוורפן להיפגש עם המוהלים ולהביע תמיכה בזכותם לקיים את מסורתם.

הפרשה עוררה הדים באנטוורפן, בה מתגוררת אחת הקהילות היהודיות הגדולות והוותיקות באירופה. ראשי הקהילה נמנעים בשלב זה ממאבק פומבי, מתוך הערכה שהדבר עלול להסלים את המצב.