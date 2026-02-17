לונדון צילום: גילי יערי, פלאש 90

דאגה רבה שוררת בקרב הקהילה החרדית בבריטניה לנוכח התקדמות רפורמת החינוך, לאחר שבית המשפט דחה את העתירות שהוגשו נגד המהלך. על פי דיווחים מקומיים, נותר שלב פרוצדורלי אחרון בלבד, שעשוי להימשך מספר שבועות, ולאחריו תובא ההצעה לחתימת המלך - צעד שייתן לה תוקף רשמי. המהלך מעורר חשש בקרב הקהילות החרדיות במדינה, הרואות בו פגיעה באוטונומיה החינוכית ובאפשרות לחנך את הדור הצעיר על פי השקפת עולמן הדתית. בעקבות ההתפתחויות נערכה אסיפת חירום בהשתתפות רבנים ופעילי ציבור מהקרן להצלת יהדות בריטניה. באסיפה נדונו האפשרויות המשפטיות והציבוריות שנותרו, ונבחנו צעדים נוספים בניסיון לבלום את הרפורמה. רבני הקהילה קראו ליהודים ברחבי העולם להתפלל לביטול המהלך ולהמשך קיומה של מערכת החינוך החרדית במתכונתה הנוכחית.