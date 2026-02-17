מושלת מדינת ניו יורק קת'י הוקול חתמה על החוק השנוי במחלוקת המכונה "סיוע רפואי למוות", ובכך הפכה את ניו יורק למדינה ה-13 בארצות הברית המתירה לרופאים לרשום תרופות קטלניות לחולים סופניים.

החוק עורר התנגדות עזה בקרב הקהילות היהודיות האורתודוקסיות במדינה, אשר נאבקו במשך קרוב לעשור למנוע את חקיקתו. ארגונים דתיים ראו במהלך פגיעה בעקרון קדושת החיים ובגבולות המוסר.

על פי החוק, חולה בגיר בעל כשירות שכלית, שאובחן בידי שני רופאים כחולה סופני עם תוחלת חיים של שישה חודשים או פחות, רשאי לבקש מרשם לתרופה קטלנית שאותה ייטול בעצמו.

המושלת, שהיססה חודשים ארוכים לפני חתימתה, דרשה להוסיף מנגנוני הגנה: תקופת המתנה של חמישה ימים, תיעוד קולי או חזותי של בקשת החולה, חובת הערכה פסיכיאטרית, ואפשרות למוסדות הוספיס דתיים להימנע מהשתתפות בתהליך.

אגודת ישראל באמריקה, שהובילה את המאבק נגד החוק, פרסמה הודעה חריפה. "אנו מביעים אכזבה עמוקה," נאמר. "כארגון יהודי אורתודוקסי, אנו מונחים על ידי העיקרון שהחיים הם קודש. כל אדם נברא בצלם אלוקים, ולכל רגע של חיים ערך אינסופי".

הרב חיים דוד צוויבל, סגן נשיא הארגון, אמר כי "מאז ומעולם הציבו חברות מתוקנות קו אדום בנושא התאבדות. לאפשר לרופאים, שתפקידם לרפא, לשמש שותפים פעילים בנטילת חיים - זו מעידה מוסרית חמורה".

גם אגודת הרבנים של אמריקה הביעה התנגדות והזהירה מפני "מדרון חלקלק" של חקיקה מסוג זה.

החוק עבר בבית הנבחרים של המדינה ברוב של 81 מול 67, ובסנאט ברוב של 35 מול 27. הוא צפוי להיכנס לתוקף בקיץ הקרוב.