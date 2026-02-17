ח"כ לימור סון הר מלך (עוצמה יהודית) פנתה ברשת X לראש השב"כ דוד זיני והזהירה אותו שלא "ילך בדרכו" של אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט.

"ראש השב"כ דוד זיני, אל תלך בדרכו של אבי בלוט. האויב ביו"ש הוא האויב הערבי שממשיך להתחמש ולהתעצם, ולא המתיישבים. הסטת הכוחות והעברתם לטיפול ביהודים תעלה לנו בחיי אדם. הישמר לך", כתבה סון הר מלך.

הדברים נכתבו בעקבות פרסום לפיו ראש השב"כ הינחה את היחידה המבצעית של הארגון להצטרף, באופן תקדימי, למאמצים למניעת אלימות של יהודים כלפי ערבים ביהודה ושומרון.

במכתב ששלחה חברת הכנסת לראש הממשלה נתניהו בנושא היא טוענת כי "מדובר בהנחייה המגדירה את פעילות היהודים כ'נפיצה מאוד' וכזו המחייבת שימוש בכלים מבצעיים שטרם נעשה בהם שימוש בהקשר זה".

היא ביקשה מנתניהו להשיב האם מדובר בהוראה שאכן ניתנה ואושרה על ידי הדרג המדיני.