הנהלת בתי הדין הרבניים פרסמה את דו"ח סיכום הפעילות לשנת 2025, בו נרשמה ירידה של 3.9% במספר הגירושין בישראל.

בשנת 2025 התגרשו 11,093 זוגות, לעומת 11,542 זוגות בשנת 2024.

לצד נתוני הגירושין, הדו"ח מציין גם את הצלחות היחידה המיוחדת של הנהלת בתי הדין בנושא התרת עגונות, אשר הצליחה להשיג גט ל-198 נשים שבעליהן נעלמו, לעומת 221 בשנה הקודמת.

בנוגע לסרבנות גט, בשנה האחרונה הוטלו סנקציות חמורות על סרבני וסרבניות גט, כולל 156 החלטות סנקציה נגד 36 סרבני גט ו-41 החלטות סנקציה נגד 12 סרבניות גט. הסנקציות כללו בין היתר, צו עיכוב יציאה מהארץ, סגירת חשבונות בנק, חסימת שימוש בכרטיסי אשראי, הגבלת השימוש בצ'קים, מניעת רישיון נהיגה ועוד. בהמשך לשינויים שנעשו בחוק, הסנקציות החדשות הוכחו כאפקטיביות במאבק בסרבנות גט.

כמו כן, בשנה זו הוכרעו בבג"ץ 69 עתירות שהוגשו נגד בתי הדין הרבניים, מתוכן התקבלו 6 עתירות והיתר נדחו או נמחקו.

בנושא בירור יהדות, בשנת 2025 ניתנו החלטות סופיות ב-2,558 תיקים שהופנו לבית הדין, לעומת 2,174 בשנה שלפני כן.

מנהל בתי הדין הרבניים, הרב אלי בן דהן, מסר: "בתי הדין הרבניים ממשיכים להשתפר ולהתייעל. בראש סדר העדיפויות שלנו עומדים השירות לאזרח ומלחמה עיקשת בתופעת סרבנות הגט. השנה ירד מספר סרבני הגט בכ-30%. בעזרת ה' גם בשנה זו נמשיך במגמת השיפור וההתייעלות בשירות לציבור".