שבוע בלבד לאחר שנבחר, הרב אברהם דרעי, רבה החדש של באר שבע, קיים את הופעתו הציבורית הראשונה בעיר בישיבת ההסדר "באר התחיה".

המפגש, שנערך במעמד של אחדות תורנית, סימן את תחילתה של כהונה סוערת בעיר, במיוחד לאור המתחים הפוליטיים שהובילו לבחירתו.

במהלך האירוע, פתח הרב דרעי את נאומו בברכה חמה לישיבת ההסדר, שיבח את שילוב הלימוד עם השירות הצבאי ואמר: "אשריכם ואשרי חלקכם, בחורים רציניים שבאים ללמוד ולשלב את הלימוד ביחד עם הגיוס". הוא הדגיש את החשיבות שבמוסדות כמו הישיבה המשלבים תורה ושירות צבאי, והביע התלהבות מהמקום שבו נמצא עתה.

ראש ישיבת באר התחיה, הרב יוני הראש, ציין כי המפגש היה "תיקון למתחים הלאומיים", והדגיש את המשמעות של שיתוף פעולה בין הציבור החרדי לציבור הדתי-לאומי בעיר.