בקורס מפקדי פלוגות בסדיר ובמילואים, בהשתתפות 130 קצינים. מתוך כלל המסיימים, 13 הם בוגרי מוסדות בני דוד, המהווים כ-10% ממשתתפי הקורס.

במוסדות ציינו כי לראשונה סיים את הקורס מפקד פלוגה בוגר ישיבת 'עוז ואמונה'. בנוסף, שניים מבוגרי המוסדות סיימו את הקורס בהצטיינות.

בברכה שפורסמה מטעם המוסדות נאמר, "ברכות לבוגרינו שביום חמישי סיימו קורס מפקדי פלוגות (סדיר ומילואים). בקורס השתתפו 130 קצינים מתוכם 13 בוגרי מוסדות 'בני דוד' (10%). לראשונה סיים מ"פ בוגר ישיבת 'עוז ואמונה'. שניים מבוגרינו סיימו את הקורס בהצטיינות. חיזקו ואמצו, עלו והצליחו!".

גם חמישה מבוגרי ישיבת ההסדר בירוחם סיימו בימים אלה קורס מפקדי פלוגות במילואים ובקבע - רס"ן הרב י', רס"ן י', רס"ן א', סרן מ' וסגן י'. אחד המסיימים אף סיים אותו בהצטיינות, ושניים מהבוגרים הם קציני מילואים ותיקים מעל גיל 45, שחזרו משירות פטור כדי לקחת על עצמם תפקיד פיקודי בתקופת המלחמה וצברו עד כה מאות ימי מילואים מאז ה-7 באוקטובר 2023. בישיבה ציינו כי מאז פרוץ המלחמה יצאו בוגרים נוספים לקורסי קצונה ופיקוד, ואחרים צפויים להצטרף בקרוב.

אחד ממסיימי הקורס, רס"ן י' בן ה-48 ששירת במלחמה מאות ימי מילואים ואף היה שותף להקמת אוגדת דוד ולפעילויות מבצעיות ברצועת עזה, מספר כי היציאה לקורס בגילו הייתה חוויה חריגה אך עם זאת מעצימה. "לצאת לקורס כזה אחרי עשרות שנים מאז השירות הסדיר, לצד צעירים בני עשרים זה אתגר גדול, אבל גם שליחות. הרגשתי שאני חייב לקחת עוד אחריות, במיוחד בתקופה שבה הצבא צריך אנשים מנוסים שמובילים מלפנים".

לדבריו, לישיבת ההסדר הייתה השפעה עמוקה ומכרעת על דרכו האישית: "למדתי בירוחם שבע שנים כבר אחרי התיכון, והישיבה הייתה חלק מאוד מרכזי בחיים שלי. גם שנים אחר כך, כשיצאתי לשבתון וחזרתי ללמוד שם, נשארנו בסוף לגור בעיר. כבר יותר מעשור אנחנו חיים בירוחם, והישיבה ממשיכה להיות חלק מהזהות שלי גם היום".

רס"ן י' סיפר כי הקשר עם בית המדרש לא הסתיים מעולם: "גם אחרי השנים בישיבה המשכתי ללמוד בחברותות עם תלמידים, חזרתי ללמוד בה בתקופות שונות, והיא תמיד נשארה מקום של צמיחה וחיבור. זה לא רק מקום של לימוד תורה, זו תפיסת חיים שמלווה אותך גם בשדה המעשה".

העובדה שחמישה בוגרי ישיבה אחת סיימו יחד קורס מפקדי פלוגות היא יוצאת דופן ומרגשת עבורו: "לראות כמות כזו של בוגרים שממשיכים לקחת אחריות ולהוביל בצבא זה דבר מאוד מיוחד. אנחנו מגיעים עם ערכים של שליחות, אחריות ושותפות וזה משהו שמלווה אותך גם כשאתה לוקח פיקוד בשטח".

במהלך מלחמת חרבות ברזל שילמה ישיבת ההסדר ירוחם מחיר כבד, כאשר לא פחות מעשרה מבוגריה נפלו בקרבות. בישיבה מדגישים כי רבים מבוגריה משרתים בתפקידי פיקוד ולחימה משמעותיים, וחלקם נמצאים במילואים מאז פרוץ המלחמה תקופות ארוכות במיוחד. בישיבה רואים בנופלים ביטוי מוחשי לדרך החינוכית שלה - שילוב של תורה, אחריות לאומית ומוכנות לשאת בעול ההגנה על עם ישראל, תוך המשך רציף של בוגרים הלוקחים תפקידי הנהגה בצה"ל גם בשנים שלאחר לימודיהם.

הרב אוריאל עיטם והרב חיים וולפסון, ראשי הישיבה בירכו: "אנו מוקירים ומעריכים את חמשת בוגרי ישיבת ההסדר ירוחם, תלמידי חכמים ואנשי מעשה בני כל הגילאים (24-48), שסיימו עתה יחד קורס מפקדי פלוגות קרביות. זכינו שערכי הערבות והאחריות לעם ישראל שספגו מהתורה בשנות לימודם בישיבה, הם ובוגרים רבים נוספים של מפעל ישיבות ההסדר, הולכים איתם לאורך ימים ושנים. אנו מקווים שרוח השליחות והשותפות עם כלל ישראל תעורר את הלבבות בבית המדרש, להעמיק את החיבור לתורה ולהצמיח תלמידי חכמים שיובילו את עם ישראל ברוח זו".