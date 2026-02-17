הקלטות אהוד ברק שנחשפו לאחרונה אינן רק תקלה תקשורתית, אלא הצצה נדירה אל "קודש הקודשים" של האליטה הישנה, שם נחשפת התוכנית האמיתית: פירוק הזהות היהודית של המדינה ככלי לשליטה פוליטית.

בלב המזימה עומדת הגירת המוני גויים תוך פגיעה ברבנות הראשית ובחומות הגיור. הזלזול בבני עדות המזרח ובשומרי המסורת הוא רק המבוא לניסיון נועז "להחליף את העם" באמצעות גיור מזויף. השיטה ברורה: יצירת מסע סחיטה רגשי סביב נשים שזיקתן ליהדות אינה קיימת, תוך שימוש בדמגוגיה של "הן שירתו בצבא" " הן טובות בשביל למות בקרב ולא בשביל להתקבל למדינה?" כדי לכפות על הרבנות לגיירן בניגוד להלכה.

זוהי מתקפה חזיתית על שושלת הדורות, שמטרתה לחלל את כרם ישראל ולהחליש את עמידתה של הרבנות כמעוז האחרון השומר על ייחודנו.

מדוע הרבנות היא המטרה המרכזית? מפני שהאליטה המנוכרת מבינה שהרבנות הראשית היא העוגן המוסרי והרוחני המאחד את הרוב היהודי-מסורתי במדינה. היא הציר שסביבו מתגבש שלטון הרוב היהודי.

כל עוד הרבנות שומרת על גבולות הגזרה של מיהו יהודי ומהי מדינה יהודית, הניסיונות להפוך את ישראל ל"מדינת כל אזרחיה" - מדינה ללא נשמה וללא שורשים - נידונים לכישלון. החלשת הרבנות היא הדרך היעילה ביותר לפרק את המכנה המשותף של המחנה הלאומי, ובכך לסלול את הדרך להפיכה שלטונית שבה מיעוט קיצוני יכתיב את ערכיו לרוב הדומם.

המלחמה הזו על הגיור היא נמשל מדויק ועצוב למחאת קפלן.

שם, תחת מסווה של "דמוקרטיה", מתנהל קרב מאסף של דיקטטורה סמויה הממאנת לקבל את הכרעת הבוחר. כשם שהם מבקשים לפרוץ את גדרות הגיור כדי לשנות את דמות האומה, כך הם מנסים לפרוץ את גדרות השלטון כדי להדיח ממשלה נבחרת. אפילו הכאב הנורא בכיכר החטופים גויס למשימה זו- משרדי פרסום וארגוני שמאל הפכו את הסבל האנושי למכשיר ניגוח פוליטי, כשהמטרה היא אחת: לפורר את הלכידות הלאומית ולייצר כאוס שישרת את חזרת השלטון הישן.

הזרוע המבצעת של המהלך הזה היא התקשורת ה"ממסדית", שמתפקדת כשופר של המיעוט השולט. היא זו שמהדהדת את מסע ההכפשה נגד הרבנות, היא זו שמציגה כל רפורמה כ"חורבן הבית", והיא זו שמעניקה לגיטימציה לניסיון להנדס את התודעה של רוב העם.

עלינו להבין שהמאבק הוא לא על סעיף כזה או אחר בחוק, אלא על עצם קיומנו כעם יהודי הנאמן לתורתו. המאמץ לפרוץ את חומות הגיור ולפרק את סמכות הרבנות הוא לב ניסיון ההפיכה, כי ברגע שהזהות היהודית תיחלש - הדרך לדיקטטורה של המיעוט תהיה סלולה לרווחה.

הקלטות ברק הן שעון מעורר, להסיר את המסכות ולעמוד כחומה בצורה מול המבקשים לשנות את פני האומה.

גם הבג"צים שמגישים ארגוני הרפורמים בכסות של שוויון וחופש הם תרגיל שקוף של נסיון להחליש את מעמד הרבנות, לערער את יציבות הממשלה תוך חתירה לשינוי צביון המדינה והפיכתה למדינת כל אזרחיה.

אמור מעתה לא שוויון הם מבקשים אלא רפיון, לא חופש הם רוצים אלא שלטון עריצי של המיעוט שהולך ונעלם.