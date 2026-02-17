סמוטריץ' לח"כית מרע"ם: "אנחנו אשמים בזה שאתם רוצחים אחד את השני?" צילום: ערוץ הכנסת

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התעמת הבוקר (שלישי) עם חברת הכנסת אימאן חטיב-יאסין מרע"ם לאחר שטענה שהממשלה אינה פועלת נגד האלימות בחברה הערבית וקראה לעברו "בושה".

סמוטריץ' תהה: "אנחנו גם אשמים בזה שאתם רוצחים אחד את השני?".

דבריו עוררו מהומה כשחברי האופוזיציה תוקפים אותו. "אתה שר בממשלה", קרא לעברו אחד הח"כים. "אתם האחראים".

השר הגיב: "יש כאן נציגי ציבור של הערבים שלוקחים אפס אחריות בנושא הזה. אנחנו את חלקנו עושים. אתם תקראו לציבור שלכם להפסיק לרצוח. נתחיל מזה שתגנו טרור ואלימות ותגדירו את חמאס ארגון טרור. כך הציבור שלכם יבין שטרור זה רע ולירות זה רע ואז הילדים שלכם יבינו שלרצוח זה דבר רע. משם זה מתחיל".

עימות בין סמוטריץ' וגפני בועדת הכספים ערוץ הכנסת

בהמשך תקף סמוטריץ' את חבר הכנסת משה גפני בוועדת הכספים ורמז שייתכן שלא יהיה חלק מהקואליציה הבאה.

"אתה אופוזיציה, יש לי תחושה שאתה הולך להיות אופוזיציה עוד שנים קדימה", הטיח סמוטריץ' בגפני שהשיב: "אתה לוקח את הרפתנים בני ערובה, זורקים 600 משפחות ללא פרנסה".

סמוטריץ' הגיב: "אתה מייצג את הציבור העני ביותר שאני אחסוך לו מאות שקלים".