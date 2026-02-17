המנהיג העליון באיראן, עלי חמינאי, מגיב היום (שלישי) לאיומים מצד נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, על עוצמת הצבא האמריקני בה עלול להיתקל המשטר בטהרן אם לא יתקדם לעבר הסכם מול המערב.

"הצבא החזק ביותר בעולם עלול לקבל מכה כל כך חזקה שהוא לא יוכל לקום", טען חמינאי והוסיף "נושאת מטוסים היא כמובן כלי מסוכן, אך מסוכן יותר מנושאת המטוסים הוא הנשק שיכול לשלוח את נושאת המטוסים לקרקעית הים".

בנוסף, ח'אמנאי התייחס להצהרותיו האחרונות של טראמפ, בהן התלונן הנשיא האמריקאי על כך כי נשיאי ארה"ב לא הצליחו להשמיד את הרפובליקה האסלאמית במשך 47 שנים. ח'אמנאי ציין כי זו "הודאה טובה" והוסיף: "אני אומר: גם אתה לא תוכל לעשות זאת".

הדברים נאמרו על רקע פתיחת סבב שיחות המשא ומתן השני בין האמריקנים לאיראנים. בכיר איראני אמר לרויטרס כי איראן לא מוכנה שהיקף השיחות יחרוג מסוגיית הגרעין.