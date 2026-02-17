אירוע אנטישמי חמור אירע הלילה באי קוסמוי שבתאילנד: שלושה ישראלים הותקפו קשות בידי גברים עם מבטא ערבי - ללא כל התגרות מצידם.

התקיפה אירעה במהלך בילוי במועדון לילה, שניים מהמותקפים מאושפזים בבית החולים המקומי - אחד עדיין לא יצר קשר מאז האירוע.

על פי עדויות המותקפים, קבוצת תיירים דוברי צרפתית, ממוצא צפון אפריקאי, שמעה את השיחה בעברית, ניגשה אל השלושה ודרשה מהם להתקרב. שניים מהישראלים ניסו להימלט לשירותי המקום, אך התוקפים פרצו פנימה, גררו אחד מהם בכוח בידיים וברגליים ודרשו ממנו לרוקן את כיסיו.

אחותו של אחד הצעירים ל-N12: "הוא שבר צלעות, שיניים וחוליה בגב - נעשים מאמצים עם השגרירות וחברת הביטוח להטיס אותו ארצה כמה שיותר מהר".

עוד סיפרה אחותו של ג', בשנות ה-20 לחייו שנסע לתאילנד עם חבריו לטיול, כי אחיה הצליח להתקשר בשיחת וידאו לאימו תוך כדי התקיפה כשהוא מנסה להימלט מדלת אחורית. "הוא ברח לכיוון היציאה, היו שם מאבטחים או שומרים של המקום, שהצטרפו לתקיפה ונתנו להם מכות רצח בלי שום סיבה - אימא שלי ראתה הכול".

אחותו של ג' הדגישה כי התקיפה נעשתה רק מכיוון ששמעו את אחיה וחבריו מדברים בעברית: "אין לנו ספק שזה אנטישמי, התוקפים גם צעקו להם תוך כדי שהם ירצחו אותם 'איטבח אל-יהוד', 'אתם צה"ל', וקללות אחרות".