תחרות האולימפיזיקה השנתית של המרכז האקדמי לב והחמ"ד התקיימה אתמול (שני) בהשתתפות כ-200 שמיניסטים, תלמידי ותלמידות במגמות לפיזיקה ב-30 בתי ספר תיכונים, ישיבות ואולפנות מכל רחבי הארץ.

התחרות, המתקיימת זו השנה השתים עשרה, התקיימה במקביל, בקמפוס לב לגברים ובקמפוס טל לנשים.

לצד הרצאות בנושאי מדע פופולרי, סיורים והדגמות במעבדות המחקר, נבחנו משתתפי הגמר במבחן בפיזיקה ברמה אוניברסיטאית שכלל נושאים שונים, ביניהם - אלקטרוסטטיקה, קינטיקה, דינמיקה, תנועה מעגלית, זריקות, תנע, אנרגיה וכבידה. בסיומו של היום, הוכרזו הזוכים בתחרות, להם יוענקו מלגות לימודים במרכז האקדמי לב.

בתחרות הנבחרות בקמפוס לב לבנים זכתה במקום הראשון ישיבה תיכונית תורה ומדע שליד המרכז האקדמי לב, במקום השני ישיבה תיכונית שפע מירושלים ובמקום השלישי בית חינוך תמר אריאל מנתניה. בקמפוס טל לנשים זכה במקום הראשון אולפנת צביה אשקלון, במקום השני אולפנת צביה מרבבה ובמקום השלישי בית חינוך תמר אריאל מנתניה.

בתחרות היחידים בקמפוס לב לגברים זכה במקום הראשון איתמר שולץ מקרית החינוך אמית כפר בתיה ברעננה, במקום השני עופר ברטפלד מאמית בר אילן בנתניה ובמקום השלישי משה הורוויץ מהישיבה תיכונית תורה ומדע שליד המרכז האקדמי לב. בקמפוס טל לנשים הגיעה למקום הראשון נועה אורנשטן מבית חינוך תמר אריאל מנתניה, למקום השני תמר שטרן מאולפנית אמונה אלישבע בפרדס חנה ולמקום השלישי שיר בוקריס מאולפנת צביה אשקלון.

"פיתוחים טכנולוגיים לא נוצרים במפעל יש מאין, אלא הם מתחילים בכיתה, בסקרנות של תלמיד ובמורה שמאתגר אותו לחשוב עוד צעד קדימה" ציין פרופ' סא"ל (במיל') בני מילגרום, ראש החוג להנדסת חשמל ואלקטרוניקה במרכז האקדמי לב וחבר הוועדה המארגנת של התחרות. "תלמידים שבוחרים להעמיק במדעים כבר עכשיו בונים את היכולת שלנו להתמודד עם אתגרים ביטחוניים ואסטרטגיים מורכבים. ההשקעה במצוינות מדעית בתיכון היא השקעה ישירה בעתיד הלאומי שלנו" הוא ציין.

"מצוינות ומיצוי היכולות הן קיומה של התורה וזו השפה שאנחנו שואפים לדבר בה בחמ"ד" הוסיף הרב יוני סמואל, ראש מינהל החמ"ד. "זו כבר השנה ה-12 של קיום אולימפיאדת הפיזיקה תוך שיתוף פעולה מבורך עם המרכז האקדמי לב ואנו שמחים מאוד על היכולות הגבוהות והשאיפות שהפגינו תלמידותינו ותלמידותינו. ההישגים הגבוהים מעידים על עמל והשקעה בלימוד ועל מסירותם של צוותי ההוראה בתחומי הפיזיקה. אני מבקש להודות למרכז האקדמי לב, על הובלת מצוינות מתוך עולם התורה, לנשיא פרופ' אבי דומב ולד"ר בני מילגרם על הובלת האולימפיזיקה, ולאורן אלקרייף, מוביל המצוינות וה-stem בחמ"ד. וכמובן ברכות לזוכות ולזוכים, אתם מהווים גאווה לחמ"ד כולו" הוא ציין.

נבחרת צביה רבבה שזכתה במקום השני צילום: מיכאל ארנבורג

"מרגש לראות מאות תלמידות מכל רחבי הארץ בוחרים לאתגר את עצמם בפיזיקה ברמה הגבוהה ביותר, מתוך סקרנות ורצון להגיע רחוק" סיכמה וציינה ראש קמפוס טל לנשים במרכז האקדמי לב, אתי שטרן. "האולימפיזיקה היא לא רק תחרות. היא הזדמנות להראות את השילוב המופלא של עבודת אלוקים ועולם ערכי עם יכולת מדעית יוצאת דופן וחתירה למצוינות".

אתי אורלב, סגנית ראש מינהל החמ"ד, סיכמה בדבריה את רוח האולימפיזיקה כי המצוינות היא לא יעד, היא דרך חיים: "כשאתם חוקרים את חוקי האופטיקה, המכניקה או החשמל, אתם מממשים את דברי הרמב"ם: 'בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים... מיד הוא אוהב ומשבח ומתאווה לידע את השם הגדול'".

"האולימפיאדה מביאה את מצטייני כיתות י"ב לזירה של מצוינות מהשורה הראשונה", מוסיף אורן אלקרייף, מוביל מצוינות ו-STEM בחמ"ד. "היא מבטאת את הכוח המדעי הייחודי של החמ"ד. מבחינתנו, המדעים הם חלק מעבודת השם - להיות מובילים, להתקדם למחקר או להייטק, זו שליחות אמיתית".