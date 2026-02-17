עימות בוועדת החינוך: "למה אתה לא מוכן לגנות את הטבח?" צילום: ערוץ 7

בדיון סוער שהתקיים הבוקר בוועדת החינוך בכנסת בנושא השתלבות מורים ערביים בחינוך העברי, התעמתו חברי הכנסת מהמפלגות הערביות עם יו"ר הועדה ח"כ צבי סוכות שהציב סל ערכים ודרישות ברורות כבסיס לשילוב מורים ערבים בחינוך העברי.

במהלך הדיון נחשף כי מאות מורים ערבים המלמדים בחינוך במערכת החינוך העברי, למדו והוסמכו להוראה על ידי הרשות הפלסטינית וירדן. על פי הנתונים, בשנת 2025 כ-120 מתוך 701 מורים ערבים למדו ברש"פ ועוד 84 למדו בירדן.

בדיון נרשם עימות חריף בין יו"ר הוועדה ח"כ צבי סוכות לבין חבר הוועדה סמיר בן סעיד. ח"כ סוכות שאל את האחרון האם חמאס הוא ארגון טרור, אבל האחרון לא ענה בתחילה והשיב בכעס: "אתה לא תעשה לי מבחן בכל פעם. אתה לא חוקר שתשאל אותי. אני ישראלי שחי פה בדו-קיום." בהמשך אמר: "אני נגד כל ארגון טרור".

ח"כ סוכות הגיב: "אם אתם, מנהיגי הציבור הערבי בכנסת, לא מוכנים להצהיר על חמאס שהוא ארגון טרור - זאת בעיה. חמאס טבח באזרחי ישראל וראינו פה נתונים על מורים שלמדו באוניברסיטה של חמאס. שילוב מורים מחנכים בין מגזרים הוא בעל משמעויות רבות ואנחנו פה כדי לדבר עליו. לא ניתן יד לטשטוש הזהות היהודית, מורים תומכי טרור לא יכנסו לבתי ספר יהודיים. מורה שלמד באוניברסיטה של החמאס יתקשה לעמוד מול ילדים שהוריהם לוחמים בחמאס".