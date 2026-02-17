מצדיעים באהבה לפצועי צה"ל, משטרת ישראל וכוחות הביטחון תמונה: חיים טויטו

בבנייני האומה התקיים מופע הצדעה מיוחד לפצועי כוחות הביטחון בהובלת משרד המורשת וירושלים, שבמרכזו הופעה מיוחדת של עידן עמדי, הלוחם והזמר שנפצע בקרבות.

"אתם המורשת, אתם סיפורי הגבורה, אתם יהודה המכבי של הדורות הבאים", אמר שר המורשת, השר עמיחי אליהו, מעל בימת הנואמים. בראיון לערוץ 7 באירוע הסביר את החשיבות שהוא רואה בהכרת התודה והטובה לפצועים "שיצאו מתוך שליחות של הדורות ולא רק של מי שעומד איתנו כאן היום, שליחות של אברהם אבינו, דוד המלך, החשמונאים והמכבים, ועמדו להילחם כאן את מלחמת הקיום האחרונה".

השר אליהו מזכיר בדבריו את המשא הכבד שנושאים הפצועים בנפש ובגוף מדי יום ביומו. "אנחנו פה כדי להגיד להם תודה בשם ממשלת ישראל ובשם עם ישראל. אנחנו לא שוכחים אתכם אפילו לא לרגע אחד. נגדל לאור הגבורה שלכם ולאור העוצמות שלכם. אנחנו איתכם".

השר איתמר בן גביר, השר לביטחון לאומי, מציין גם הוא את חשיבות הכרת התודה לאותם שמסרו נפש למען ביטחונה וקיומה של המדינה. "צריך לחבק אותם. אני אומר להם, תדעו שבמשמרת שלנו אנחנו מגבים את הלוחמים והלוחמות שלנו", אומר השר ומזכיר את טענת היועמ"שית נגדו על שגיבה לוחמים שירו על זורקי אבנים ובקבוקי תבערה. "היא צודקת. אני מגבה את הלוחמים שלנו ובערב הזה אני בא להגיד לכל הצדיקים שהקריבו, תודה רבה".

בן גביר הוסיף והדגיש כי המדינה מלווה מחזקת ומחבקת את הלוחמים והלוחמותש נפצעו לאורך כל השנה, "כל יום וכל היום", כלשונו. "אני גאה שאנחנו מדינה שמחבקת ועוטפת ונמשיך כך".

לימור לוריא, סמנכ"לית וראש אגף השיקום במשרד הביטחון, ציינה בנאומה כי לאגף התווספו מעל 25,000 פצועים מתוכם 3,300 תושבי ירושלים. "זה אתגר חסר תקדים שאנחנו מתמודדים אתו", אמרה וציינה כי מאות עובדי האגף יעשו הכול על מנת להעניק לפצועים והפצועות את השיקום הטוב ביותר עבורם גם כאשר אור זרקורי הבמה לא יאיר. "אתם לא מתמודדים עם המערכת. המערכת אתכם", אמרה.

ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, מביע גאווה על אירוח האירוע. "מגיע לאנשים האלה שיחבקו אותם בכל ימות השנה, 24 שעות ביממה", הוא מדגיש. סגנו, אריה קינג, מוסיף: "זה ערב מכונן שכל עניינו להצדיע למי שהסכימו למסור את נפשם בשבילנו, יצאו למלחמה וחזרו פצועים בנפש או בגוף. חובתנו להוקיר להם טובה לכל חיינו, ובעת הזו עיריית ירושלים ומשרד המורשת החליטו לבצע את ההקורה הזו בצורה המכבודת ביותר שיש, כדי להגיד לחיילים והמשפחות תודה. אנחנו איתם לאורך כל הדרך".

סגן ראש העיר ירושלים, אריה קינג, בירך על המופע ואמר לערוץ 7: "ערב מכונן והצדעה ללוחמי צה"ל וכוחות הביטחון שמסרו את נפשם וגופם בשבילנו וחובתנו להכיר להם ולמשפחותם תודה עד סוף החיים".

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו

צילום: חיים טויטו