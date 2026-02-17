תיעוד: ערבים רעולי פנים תקפו רועה צאן בגוש עציון צילום: באדיבות המצלם

רועה צאן מגבעת מקנה אברהם הסמוכה לישוב מעלה עמוס בגוש עציון, הותקף בצהריים (שלישי) בידי פורעים ערבים מהכפר רשיידה בעת ששהה עם עדרו בשטחי המרעה של הגבעה.

חלק מהתוקפים יידו לעברו אבנים, ואחרים היכו באלות אותו ואת חברו שחש לעזרתו. תושבים נוספים שהוזעקו למקום הצליחו להניס את הפורעים - שנמלטו לפני הגעת כוחות צה"ל למקום.

הרועה, שנפגע בידו, קיבל טיפול רפואי ראשוני בזירת התקיפה ופונה לבית החולים על ידי צוות של מגן דוד אדום עם חשש לשבר.

התקיפה הבוקר מצטרפת לשורת אירועי תקיפה שהתרחשו בחודשים האחרונים במזרח גוש עציון כנגד רועי הצאן בגבעות ובחוות. בחלק מהאירועים נעצרו חשודים, אך כולם שוחררו כעבור ימים בודדים.