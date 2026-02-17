עו"ד אייל בסרגליק, מומחה למשפט פלילי וצבאי, מתייחס בראיון לערוץ 7 בחריפות להחלטת היועמ"שית להעביר את תיקי ההכנות למשפטם של מחבלי הנוח'בה לפרקליטות הצבאית, וזאת לאחר כמעט שנתיים וחצי של השקעת משאבים בגיבוש תיקי החקירה על ידי אנשי פרקליטות המדינה.

מדובר, הוא אומר ב"פשיטת רגל מוסרית של הפרקליטות. אין דרך אחרת לתאר את מורת הרוח על האירוע ועל בזבוז המשאבים". בסרגליק מזכיר כי "אחרי השבעה באוקטובר יחידות מובחרות של המשטרה עסקו בתיעוד חקירות מחבלי הנוחבה, וכך קיבלנו סרטוני חקירות של המחבלים הנתעבים הללו. כל תיק כזה מלווה בפרקליטות ולכן יש כאן פרקליטים שמכירים את כל התיקים הללו ומלווים אותם לאורך כל התקופה, ועכשיו פתאום, אחרי שפרקליט מחוז דרום אומר שהחקירה הושלמה, מחליטים שהם לא מתעסקים בזה...".

לשאלתנו מה להערכתו הביא להחלטה הזו, אומר בסרגליק כי הוא מתקשה להבין את ההחלטה המופרכת, כהגדרתו, שקיבל פרקליט המדינה ודובררה על ידי היועמ"שית, "במקום שהיועמ"שית תנהל את המשפט החשוב ביותר של מדינת ישראל בשנים האחרונות, היא משאירה לפרקליט המדינה להחליט עבורה, כי היא כבר לא מהווה שום גורם פיקוחי על פרקליטות המדינה".

לעניות דעתי זה רק עניין של תקציב, וזו מדיניות עגומה עוד יותר. פרקליט המדינה אומר שהוא צריך לפחות שני פרקליטים לכל תיק ואין לי 1200 תובעים לכל תיק, אז בואו נעביר את זה לפרקליטות הצבאית ושם זה משולם כימי מילואים. אין לי הסבר אחר לאירוע הזה", אומר בסרגליק.

בדבריו הוא מביע הסתייגות גם מהטענה לפיה בבית דין צבאי קיימת אפשרות לעונש מוות, ומציין כי קיים תיקון בחוק שעבר ומאפשר עונש מוות למחבלי הנוח'בה גם במערכת המשפט האזרחית, ולחוששים מטענה לחקיקה בדיעבד הוא מזכיר כי גם במקרה אייכמןו וגם במשפטי נירנברג נטענה טענה דומה והיא הופרכה.

"אני לא מבין איך במקום שהיועמ"שית או פרקליט המדינה יעמדו בראש התביעה נגד הנוח'בות ברוח 'לעולם לא עוד' ויאמרו ש'מאחוריהם 1200 נרצחים ועוד כאלף נופלים' כפי שהתובע במשפט אייכמן דיבר על שישה מיליון קטגורים שמאחוריו, במקום זאת יש כאן פגיעה של המערכת".

לשאלתנו אם יתכן ולא רק העניין התקציבי ניצב בפני הפרקליטות, אלא גם שיקול "טהרני" שאינו רוצה להיכנס למהלך משפטי שאחריתו עונש מוות, ממש כפי שהיו מקרב האקדמיה ומערת המשפט מתנגדים לעונש מוות לאייכמן בשעתו, על כך אומר עו"ד בסרגליק כי אינו נכנס לספקולציות ומעדיף להקשיב לקולן של משפחות שיקיריהן נפגעו בשבעה באוקטובר ו"דורשים משפט לחלאות האדם שפשעו בשבעה באוקטובר ורצחו את כל מי שנקלע בדרכם, לקחו את אותם סמים ממריצים שלקחו הנאצים כדי לעשות את המעשים הקשים של האונס והרציחות. העובדה שהפרקליטות לא עומדת מאחורי המשפט הכי חשוב בעת המודרנית, זו תעודת עניות לפרקליטות וגם למדינת ישראל".

"המשפט הזה חייב להיות פומבי וציבורי על ידי הגורמים המתאימים כדי שלא נשכח ולא תהיה כאן עוד שואה במדינת ישראל. זה ויתור מראש על מה שמחויב", אומר בסרגליק ואנחנו שואלים אם אכן נדרשים שני פרקליטים לכל מחבל, והוא משיב שאכן יתכן וניתן יהיה לאחד מקרים או להסתפק בפרקליט אחד, אך עדיין יהיה מדובר במאות תובעים, ומאחר שמדובר בתיקי רצח ההרכב יהיה חייב להיות של שלושה שופטים, כך שמדובר במאסה רצינית של אנשי משפט, "אבל הטיעון התקציבי הוא לא טיעון".

כעת, הוא מציין, ניאלץ להמתין עוד כשנתיים עד שאנשי הפרקליטות הצבאית ייכנסו לעובי הקורה, ילמדו את התיקים והעדויות אחרי שהפרקליטות כבר ליוותה את התיקים". בסרגליק מדגיש שאינו מוצא שום הסבר לכך שעד היום לא מצאו לנכון בפרקליטות להודיע את הודעתם הרבה קודם לכן, מה שהיה חוסך רבות, ועשו זאת רק כעת. "הזמן שחולף תורם רק למי שהתחילו כבר בשמונה לאוקטובר להכחיש את מה שקרה בשבעה באוקטובר", הוא אומר ומפציר ביועמ"שית ובפרקליט המדינה לחזור בהם מהחלטתם, ליטול את התיק לטיפולם ו"לטפל בו לפחות באותה אינטנסיביות שבה הם מטפלים בתיקי נתניהו".