25,274 ילדים הוכרו כנפגעי פעולות איבה מאז 7 באוקטובר, כך הודיע היום (שלישי) הביטוח הלאומי. למעלה מ-97%, הוכרו במהלך התקופה שבין אוקטובר לדצמבר 2023.

על פי הנתונים, 63 ילדים נרצחו, 35 ילדים התייתמו מהוריהם ו-316 איבדו את אחיהם מאז פרוץ המלחמה. 5,659 ילדים הוכרו על ידי הביטוח הלאומי כבעלי נכות פיזית או נפשית.

פילוח הגילים מצביע על כך שהקבוצה הגדולה ביותר היא של ילדים בגילי 5 עד 9, עם 8,123 ילדים, ואחריהם גילי 0 עד 4 עם 7,356 ילדים.

בגילים 10 עד 14 הוכרו 6,532 ילדים ובגילי 15 עד 17 הוכרו 3,263 בני נוער.

מהביטוח הלאומי נמסר כי הארגון פועל למיצוי זכויות הילדים באמצעות מעטפת הכוללת קצבאות חודשיות, ליווי סוציאלי וטיפול רגשי. "הביטוח הלאומי רואה בשיקום בדור העתיד שנפגע בטרור שליחות לאומית ומוסרית ראשונה במעלה, וימשיך להעניק את המענה הנדרש לכל ילד וילדה בדרכם, ככל שיוכל מעתה ולאורך כל החיים".