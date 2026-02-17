דו"ח מבקר המדינה שמתפרסם היום (שלישי) חושף ליקויים חמורים בשירותי משרד החוץ, במערך הדיגיטל הלאומי ובתחום משק החשמל והאנרגיה.

מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, קובע כי שיטת האימות של מסמכים ציבוריים באמצעות אפוסטיל במשרד החוץ גורמת לתשלום מיותר מצד אזרחים. לדברי אנגלמן, בשנת 2023 לבדה, שילמו אזרחי ישראל כ-45 מיליון שקל על שירותים מיותרים הניתנים לאור המנגנון הקיים.

"התנהלות משרד החוץ בשירות שניתן לציבור, במיוחד בנוגע להנפקת אישורי אפוסטיל, מזמינה תופעה של 'מאכערים', אשר מביאים להוצאות מיותרות מצד האזרחים," אמר מבקר המדינה. "לצד זאת, ישנם ליקויים חמורים בתהליך שמאפשרים זיוף מסמכים, מה שמייצר סיכון להונאות".

בנוסף, התייחס אנגלמן גם לפערים במערך הדיגיטלי של משרד החוץ, כאשר ציין כי קיימת פרצת אבטחת מידע חמורה במערכת השירות העצמי של מערך הדיגיטל הלאומי. "הפרצה הזו מאפשרת לגורמים זרים לבצע פעולות להנפקת אישורים, דבר המהווה סיכון ממשי לניצול לרעה של המידע ולביצוע מעשי הונאה," הוסיף.

נושא נוסף שנחשף בדוח המבקר הוא הכשלים בהיערכות משק החשמל והאנרגיה בישראל לאור מלחמת חרבות ברזל.

מבקר המדינה מציין כי לפני פרוץ המלחמה לא בוצע עדכון של עקרונות המדיניות של משרד האנרגיה בהתאמה לשינויים שהתרחשו במשק החשמל מאז 2016. "לא עדכנו את המדיניות בהתאם להתפתחויות האחרונות, וההיערכות הייתה חסרה כאשר מדובר בהכנה לשעת חירום", אמר אנגלמן.

בנוסף, דוח המבקר מציין את חוסר ההסדרה החקיקתית בתחום משק הדלק, אשר עדיין לא מסדירה את הטיפול בעורף בעתות חירום. משרד האנרגיה, משרד האוצר ומשרד המשפטים לא הצליחו להגיע להסכמות באשר להסדרת התשתית החקיקתית הנדרשת. "משרד האנרגיה לא הציע מדיניות שתשפר את הביטחון האנרגטי של ישראל, כפי שמקובל במדינות האיחוד האירופי", הוסיף מבקר המדינה.