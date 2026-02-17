השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, תוקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ואומר כי היא מונעת את העצמת המאבק בפשיעה.

“הדם של אותם אלו שנרצחו במגזר הערבי זה על הידיים של גלי בהרב מיארה. כי כשאני באתי אליה לפני שלוש שנים ואמרתי לה קחי רשימה, אלה מאה משפחות, בואי נעצור את כולם מעצר מנהלי היא אמרה לי לא", טען בן גביר.

לדבריו, ראש הממשלה בנימין נתניהו מודה כיום, כי צדק בדרישתו לפטר את היועצת המשפטית לממשלה. “לפני שנתיים וחצי באתי לרוה"מ אמרתי לו בוא נפטר אותה בוא נשלח אותה הביתה. אמר לי אתה שר צעיר אתה לא מבין זה לא עובד ככה. היום הוא מודה שצדקתי. צריך לשלוח אותה הביתה, צריך להביא רפורמה משפטית".

בן גביר התייחס גם להשפעתו במסגרת הממשלה. "השפענו על המון דברים היו כאלה שלא רצו לצאת לתמרון והיינו שם בממשלה והשפענו על התמרון והשפענו על זה שאנחנו ניכנס ונעשה עבודה שהיא עבודה טובה".

בנוגע לחוק עונש מוות למחבלים, ציין כי הוא מצפה לקידומו: "יש לי הבטחה של רוה"מ נתניהו שהוא יקדם את זה".