ח"כ משה טור-פז מיש עתיד אומר כי מפלגתו מביעה דאגה כנה מהתנהלות גוש השמאל שעלולה להביא אותו להפסד בבחירות הבאות.

"יאיר לפיד דיבר מדם ליבו על כך שהמחנה הליברלי מוביל בכל הסקרים אבל מה שהפסיד לנו את הבחירות היה אי סדר בגוש", אומר טור-פז לערוץ 7.

לדבריו "אנחנו רואים שיש מפלגות שרבות וכאלו שרצות ואין להן סיכוי לעבור את אחוז החסימה כמו גנץ ויועז הנדל. לפיד אמר שהאופוזיציה צריכה להתאחד. אם נהיה עסוקים בלריב אחד עם השני - זה עלול להוביל להפסד".

כשנשאל אם במפלגתו חוששים לזליגת קולות מיש עתיד לנפתלי בנט הגיב "אני לא חושש מבנט. יש לו מקום בפוליטיקה הישראלית".