מועצת הקיבוץ הדתי החליטה ברוב של 90% מצירי המועצה ללכת לבית משותף עם התנועה הקיבוצית. ההחלטה התקבלה במהלך ישיבת המועצה שהתקיימה בבארות יצחק.

למרות הרוב המוחץ, עלו במועצה גם שאלות נוקבות בנוגע לזהות התנועתית: תהיות האם הקיבוץ הדתי לא ייבלע כמיעוט זעיר בתוך התנועה הקיבוצית הגדולה. חשש מפגיעה בחיבור ההיסטורי עם הציונות הדתית ושאלות בנוגע ליחס ליישובי התנועה שמעבר לקו הירוק.

בקיבוץ הדתי הסבירו כי "בסוף, מפרידים בינינו 700 מטר, זו עובדת חיים. אורחות החיים שלנו שונים, לא על הכול אנחנו מסכימים, אבל אנחנו שותפים. ויש פה קול קורא לחברה הישראלית לחפש יותר שותפות".

מזכ"לית הקיבוץ הדתי, שרה עברון, הציגה את המהלך לא כחיבור טכני, אלא כמעשה בעל משמעות לאומית: "הקיטוב והקיצוניות מככבים על כל במה אפשרית, זו העת להפנות מבט החוצה, לשותפי הדרך, ולכרות ברית ייעוד".

מזכ"ל התנועה הקיבוצית ליאור שמחה, שהתארח במועצה, אמר, "בחברה הישראלית צריך לתת ביטוי אחד לשני, ואם אנחנו תובעים מעצמנו ערבות הדדית ושוויון, אז ברור שבראש ובראשונה אנחנו צריכים לממש זאת בעצמנו".