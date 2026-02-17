תיעוד הברכה רעות פיש

תאיר קליין, שהייתה בקשר זוגי משמעותי עם סמ"ר עמיחי ונינו הי"ד שנפל בקרב בכפר עזה, נישאה אמש (שני) לבחיר לבה, ירון ארקש.

שנתיים וחצי לאחר שהקשר הזוגי שלהם נגדע בבוקר שמחת תורה, קליין צעדה לחופה לצידו של סרן (במיל') ירון ארקש, לוחם גולני ששירת מאות ימי מילואים מאז פרוץ המלחמה.

את הברכה השביעית והאחרונה בחופה התכבד לברך מני ונינו, אביו של עמיחי. בקול חנוק מהתרגשות, בירך האב השכול את מי שהייתה אמורה להיות כלתו, ואת בן זוגה החדש.

ונינו האב בירך בהתרגשות: "כל כך מתרגשים להיות במעמד המיוחד הזה. אני כל כך בטוח שעמיחי איתנו כאן שמח מהבית שנבנה, שמח על הגאולה שמתקדמת, וגאה בך שבחרת להמשיך קדימה, שבחרת בחיים. בעזרת השם שיהיה בניין עדי עד ומזל טוב".