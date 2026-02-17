בצלאל זיני הודה בחקירתו כי פקודו אביאל בן דוד הציע לו להשתתף בהברחות לעזה ואף דיווח לו על ביצוען, אך טען כי לא עלה בדעתו שהחייל מבצע עבירה.

בן דוד טען בחקירתו כי ההברחות נעשו בשיתוף פעולה מלא עם זיני. מנגד, מתמלילי החקירה של זיני שפורסמו בערוץ i24NEWS עולה כי הוא הודה בידיעה על עצם קיומן של ההברחות, אך השיב כי לא פעל בעניין.

במהלך החקירה, ניסה החוקר להבין כיצד זיני, אדם המוגדר על ידי החוקרים כ"לא טיפש בכלל", לא קישר בין ההצעות שקיבל לבין המעשים בפועל.

זיני אישר בחקירה כי בן דוד פנה אליו בשתי הזדמנויות שונות והציע לו להבריח סחורות לעזה וציין כי הייתה קיימת בו הידיעה שמתקיימות הברחות לעזה.

הוא הודה בחקירה כי לאחר שההברחות כבר התבצעו, בן דוד סיפר לו על כך והוא הבין שהדברים נעשו. למרות זאת, הוא לא פעל לעצור את התופעה או לדווח עליה בזמן אמת.

החוקר שאל: "אתה אדם מן היישוב, לא טיפש בכלל, אם אדם פונה אליך לבצע עבירה ‏אז אתה יכול לחשוב או עלול להבין שהוא מבצע עבירות. האם ככה?" זיני ענה: "‏בסיטואציה הזו לא חשבתי שאמור לבצע עבירה. ‏אחרי שהוא סיפר, הבנתי שהוא עשה".

החוקר הקשה ושאל "למה עצמת עיניים?" וזיני השיב: "אני אענה על כך במקום המתאים". החוק סיכם: "במקום המתאים זו החקירה עכשיו".

"אני מרגיש ומבין שעושים טרמפ עליי ועם שם משפחתי, ואולי על יחידתי האחרונה כוח אוריה", אמר זיני בחקירתו, כך לפי דיווח בחדשות 12.

על אירועי ההברחות הסביר שבמסגרת תפקיד הכוח כמעטפת לוגיסטית, הוא היה בקשר עם גורמים רבים ונעזר באנשים שונים. בנוסף, הוא לא הכחיש שקיבל כסף, והזכיר שכסף שנתרם לכוח אוריה יועד למטרות שונות הקשורות בסיוע ליחידה.

"מתחילת המלחמה נעזרתי בעשרות אנשים ובגורמים שונים, בציוד ובתקציבים", אמר בין היתר. "לא ניהלתי רישום מסודר, אנחנו עובדים תחת מלחמה. לגבי כוח אוריה ספציפית, אנשים תרמו כסף לכוח וגם אביאל כמו שאמרתי. בכסף הזה השתמשנו לקניית ציוד חלפים וחלקים לכלים, אוכל, שתייה וצ'ופרים לחיילים ובני משפחותיהם וגם עזרה למשפחות הפצועים והמשפחות ההרוגים".