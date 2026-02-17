פעילות המסתערבים צילום: דוברות המשטרה

בשתי פעילויות שבוצעו בעיר יריחו עצרו כוחות הביטחון חוליית מחבלים המשתייכת לארגון הטרור דאעש, בחשד שתכננה לבצע פיגוע. הפעילות בוצעה על ידי מסתערבי מג"ב ירושלים וכוחות צה"ל, בהכוונת שב"כ. לוחמי גדוד 'לביאי הבקעה' עצרו בשבוע שעבר שלושה ממחבלי החולייה בעיר יריחו שבחטיבת הבקעה והעמקים. על פי הודעת גורמי הביטחון, המחבלים פעלו לקידום פעילות טרור והתכוונו לבצע פיגוע. בפעילות נוספת שבוצעה אמש פעלו לוחמי יחידת המסתערבים של מג"ב ירושלים ביריחו, בהכוונה מודיעינית של שב"כ, ועצרו מחבל נוסף מהחולייה. המחבלים שנעצרו הועברו להמשך חקירה בשב"כ. כוחות הביטחון ציינו כי ימשיכו לפעול בהגנה ובהתקפה לשמירה על ביטחון התושבים.