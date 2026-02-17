שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף היום (שלישי) בחריפות את שר הכלכלה ניר ברקת, לאחר שזה הגדיר חברות המנפיקות בישראל כ"חברות נכות".

האמירה עוררה תדהמה בקרב קהל היזמים והמשקיעים, וזכתה לתגובה מהירה וזועמת מלשכת שר האוצר שלא נשאר חייב ופרסם תגובה נוקבת שבה עקץ את שותפו לממשלה.

"השר ברקת אמר הבוקר שרק חברות נכות מנפיקות בישראל. מעניין שבאותו שבוע פאלו אלטו, אחת מחברות הסייבר הגדולות בעולם, דווקא ביקשה להירשם למסחר אצלנו", פתח סמוטריץ'.

הוא הוסיף וציין את נתוני הצמיחה של השוק המקומי: "הבורסה שלנו עלתה עשרות אחוזים ב-2025, תוך כדי מלחמה, והכתה את וול סטריט. אנחנו הופכים את הבורסה שלנו לעוד יותר אטרקטיבית בשורה של רפורמות והחלת סטנדרטים בינלאומיים".

לסיום הציע, "טוב יעשה השר ברקת אם במקום לדבר שטויות ולבזות את הכלכלה המקומית מול קהל של יזמים, ישקיע את האנרגיה שלו במסגרת תפקידו בהוזלת המחיה לאזרחי ישראל".

לאחר מספר שעות של ביקורת ציבורית עזה, פרסם השר ברקת הודעת הבהרה שבה ניסה לרכך את הרושם שיצרו דבריו בוועידת ההייטק הביטחוני של ‏ynet כשאמר כי "רק חברות נכות ‏מנפיקות בישראל - חברות הייטק מצליחות הולכות ישר לאמריקנים ומנפיקות שם".

"אני מבקש להבהיר את דבריי", מסר ברקת כעבור מספר שעות, "הבורסה הישראלית היא הפלטפורמה החשובה ביותר עבור מסחר בניירות ערך של חברות ישראליות. היא הבית של החברות הישראליות - והיא הוכיחה את עוצמתה וחסינותה במלחמה ואף השיגה תוצאות טובות יותר מבורסות מובילות בעולם".

הוא הסביר כי כוונתו הייתה להמליץ לחברות גדולות על "רישום כפול" - הנפקה בארה"ב לצד מסחר בישראל, כדי להרחיב את בסיס המשקיעים. "אני מאמין כי הדבר האופטימלי לחברות גדולות כמו החברות הבטחוניות הוא הנפקה ראשונית בבורסאות האמריקניות ולייצר רישום כפול בישראל, זאת במטרה לגוון ולהרחיב את קהל המשקיעים של החברה. כמו כן, הבורסה הישראלית הוכיחה שגם הנפקות גלובאליות אפשר לעשות בישראל - כפי שעשתה הבורסה עצמה בהנפקתה".

"אני מצר על ניסוח לא מוצלח של הרעיון. כמו כן, יצרתי קשר עם מנכ"ל הבורסה והבהרתי את הנושא וקבענו להיפגש בקרוב", חתם.