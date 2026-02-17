סמוטריץ' הכריז: היעדים לקדנציה הבאה ללא קרדיט

מפלגת "הציונות הדתית" קיימה הערב (שלישי) ביקב פסגות אירוע לציון מהפכת ההתיישבות, הכוללת הקמת עשרות יישובים חדשים, קידום החוות וחיזוק האחיזה היהודית ביהודה ושומרון.

באירוע השתתפו מאות ממנהיגי ההתיישבות בעבר ובהווה, בנוכחות שר האוצר ויו"ר המפלגה בצלאל סמוטריץ' והשרה אורית סטרוק.

במהלך הכנס הציג סמוטריץ' את תוכנית ההתיישבות לשנת 2030 וחשף כי בתאריך ד' בניסן יחזרו 17 משפחות לשא-נור.

בדבריו אמר, "כמה טיפשות צריך כדי לחשוב שאפשר להקים פה מדינת טרור של חמאס ושמישהו מעפולה ועד באר שבע יוכל לחיות דקה אחת בביטחון הרבה לפני השבעה באוקטובר - ובוודאי בשבעה באוקטובר".

עוד הוסיף, "לקחת את עזה, להכפיל פי עשרים ולשים בשטח ששולט גיאוגרפית וטופוגרפית על כל ריכוזי האוכלוסייה במדינת ישראל ולחשוב שלדבר הזה יש איזה שהיא זכות קיום". לדבריו, "אנחנו מדברים כל השנים על ארץ ישראל, מצוות ישוב הארץ, ואנחנו לרגע לא מתנצלים על זה".

סמוטריץ' בנאום באירוע ערוץ 7

סמוטריץ' ציין כי יש להציג את מפת ההתיישבות כבסיס להסברה ציבורית והדגיש כי ההתיישבות מבצרת את ביטחונה של מדינת ישראל. "אבל מה צריך יותר מאשר לראות את המפה הזאת ולהבין שהאולם הזה מבצר את ביטחונה של מדינת ישראל, האולם הזה דואג לביטחון, לעתיד ולקיום של כל ילד וכל ילדה כדי שכפר סבא חלילה לא תהיה כפר עזה ונתניה לא תהיה בארי וניצני עוז לא תהיה נחל עוז".

"את הדבר הזה, מהאולם הזה, כולנו צריכים ללכת ולהסביר לכל אדם שפוי במדינת ישראל, רק להראות את המפה, זה הכל, לא צריך שום דבר יותר מזה".

הוא הכריז: "אני מציב כאן, עכשיו, בפניכם, את אחד היעדים שלנו לקדנציה הבאה: חיסול רעיון מדינת הטרור הערבית, ביטול הסכמי אוסלו הארורים ועלייה על נתיב ריבונות. תוך עידוד הגירה בעזה וגם ביהודה ושומרון. לטווח הארוך אין שום פיתרון אחר".

סטרוק הוסיפה כי "מהפכת מפעל החוות ביו"ש, מעבר לכך שהחוות כבשו את הארץ מחדש מפני הפולשים הפלסטינים, הן שינו את תפיסת הביטחון של צה"ל".