האדמו"ר מקרלין סטולין התייחס אמש בשיחה חסידיו לאירועים בבני ברק וגינה בחריפות את ההתפרעויות ואת הפגיעה ברכוש.

"כולנו שמענו בזעזוע מה שקרה לפני יומיים בבני ברק", אמר האדמו"ר. "לבושתנו הפכו ההתפרעויות למעין נורמה, וזה דבר נורא".

האדמו"ר הכיר בקשיים שעימם מתמודד הציבור החרדי, אך הבהיר כי אין בהם הצדקה לאלימות: "נכון שאנו במצב לא פשוט כלל, רבים מתמודדים בתקופה לא קלה ולא יודעים איך זה יסתדר. אבל כל זה לא מצדיק לנהוג בצורה מופרעת".

הוא הדגיש כי מדובר בהפרת ההלכה היהודית: "לאורך כל הדורות עברנו צרות ותקופות קשות ולא מצאנו כל היתר לנהוג נגד הלכה ברורה. אסור להזיק, אסור לשרוף. יש לנו תורה ויש הלכה לפני הכל. אסור להזיק לאחרים ולא להזיק לרכוש - לא פחי אשפה ולא כלים אחרים. איך הידרדרנו לזה? מי התיר זאת?"

האדמו"ר גינה גם את חסימת הכבישים: "איזה היתר יש לחסום כבישים ולעצור את הדרך לרבים שצריכים להגיע ליעדם, כולל מקרים של פיקוח נפש? מה קרה לנו? וכי זה עוזר למישהו? זה הרי מזיק ופוגע לציבור שלנו בלבד".

התבטאויותיו החריפות ביותר נגעו לשריפת התפילין במהלך המהומות: "מה שיש לזעזע את כולנו זה ששרפו תפילין וסידור. שומו שמים. אם זה היה קורה במקום אחר כל העולם היהודי היה רועש ומזדעזע. איך הגענו למצב הנורא ששרפו תפילין וסידור קודש בידיים? איפה הרגש היהודי שלנו? השתגענו לגמרי?"

בסיום דבריו קרא האדמו"ר לעצור את ההידרדרות וקרא לעשיית חשבון נפש.