בכירי רבני הציונות הדתית המאוגדים תחת ארגון "רבני תורת הארץ הטובה", המלווים אלפי תלמידים בדרכם אל שדה הקרב, שיגרו מכתב חריף לראש הממשלה בנימין נתניהו בו הם מתריעים מפני הרחבת שילוב הלוחמות במערך הצבאי.

"אין ביכולתנו להחריש עוד", כתבו הרבנים, "הפיכת חיל השריון למעורב תעמיד את תלמידינו בפני סתירה בלתי אפשרית בין אמונתם לבין שירותם המבצעי".

בפתח מכתבם, שכותרתו "פגיעה בחוסן המבצעי וביכולת השירות של לוחמינו", מציינים הרבנים כי תלמידיהם משרתים בחוד החנית של צה"ל מתוך מסירות נפש ורואים בשירותם חובה דתית ולאומית עליונה. אולם, הם מביעים חרדה עמוקה נוכח המגמה המואצת לשילוב לוחמות ביחידות הקצה: "צה"ל אינו 'עוד צבא'; כוחו וסוד ניצחונו טמונים בסיעתא דשמיא המלווה אותו. התורה מצווה עלינו: 'וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ וְלֹא יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר וְשָׁב מֵאַחֲרֶיךָ'. השמירה על הקדושה והצניעות במחנה אינה עניין פרטי של החייל הדתי, אלא תנאי יסודי לחוסנו של הצבא כולו ולסיוע האלוקי בשדה הקרב".

הרבנים מדגישים כי בחרו לשתוק במהלך חודשי הלחימה מתוך אחריות לאומית, אך כעת המציאות מחייבת אותם לפעול: "כאשר הצבא צועד לעבר עירוב מינים האסור על פי היהדות, בניגוד להגיון ולצרכי הביטחון, אין ביכולתנו להחריש עוד. לא נוכל לעמוד מנגד כאשר השירות בצבא יהיה בסתירה להלכה, למסורת ולרוח ישראל. כמו כן, יש בכך סתירה מוחלטת למהלך עליו צה"ל מצהיר, שהוא מעוניין בשילובם של אלפי חיילים דתיים וחרדיים בשורותיו".

מכתב הרבנים צילום: ללא

במכתבם מזהירים הרבנים כי הפיכת חיל השריון למעורב, כפי שנעשה בחיל התותחנים, תוביל לתוצאות קשות: "מהלך זה ידיר בפועל את רגליהם של לוחמים שומרי תורה ומסורת מתרומה לביטחון ישראל רק בשל אורח חייהם, דבר שיוביל להחלשת המערך הלוחם כולו ולהרס צבא העם. הכניעה לאג'נדות חברתיות זרות שאינן מעניינו של צה"ל ואינן חלק מערכי הניצחון, פוגעת בביטחון המדינה ובפרט בתקופה זו".

הרבנים חותמים את פנייתם בקריאה לראש הממשלה: "עצור את המהלכים הללו המפלגים את החברה ואת הצבא! שמור על צה"ל כצבא המאפשר לכל לוחמיו לשרת מתוך נאמנות לאורח חייהם לפי ההלכה, למען הניצחון ולמען כבוד ישראל". המכתב מסתיים בדרישה לפגישה דחופה עם ראש הממשלה במטרה למנוע את מה שהם מגדירים כ"אסון".