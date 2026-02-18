אלפי מתפללים פוקדים הבוקר את רחבת הכותל החל מתפילת הנץ וצפויים להמשיך ולהגיע לאורך היום לתפילות ראש חודש.

הקרן למורשת הכותל המערבי דיווחה כי במהלך תפילות ראש חודש אדר חסמה קבוצת "נשות הכותל" את הכניסה והיציאה המרכזית לרחבת הכותל המערבי.

על פי הודעת הקרן, חברות הקבוצה קיימו טקס קריאה בתורה תוך התעלמות מדרישות המשטרה וסדרני הכותל, זאת ברקע הגעת אלפי מתפללים למקום - ובהם גם מתפללים מוסלמים לרגל יומו הראשון של חודש רמדאן.

לדברי הקרן, החסימה יצרה עומס חריג וסיכון בטיחותי לאלפים ששהו ברחבה באותה עת.

רק אתמול השמיעה הקרן את טענותיה בפני שופטי בג"ץ בנוגע למה שכינתה "פרובוקציות חוזרות ונשנות" מצד נשות הכותל מדי ראש חודש. לדבריה, האירוע הבוקר חרג מהרגיל וכלל, לטענתה, "סיכון ממשי לחיי אדם".

מנשות הכותל נמר כי "סדרני רב הכותל לא מותירים בידינו ברירה. אנחנו מאסנו בהתעמרות בנו ובניסיונות לפגוע בתפילתנו, מאסנו בעובדה שלמרות שאין שום מניעה חוקית או הלכתית, רב הכותל מונע מאיתנו בכל דרך קריאה בספר תורה. אנחנו נקרא בתורה בראשי חודשים ונממש את מה שבית המשפט החליט כבר מזמן: תפילת נשות הכותל, עם ספר תורה - היא מנהג המקום ומותר לנו לקרוא בספר תורה בכותל".