אלוף (מיל') עמוס ידלין, ראש אמ"ן לשעבר, אמר הבוקר (רביעי) על רקע המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראן כי המצב האזורי מחייב זהירות בשיקול הדעת.

את הדברים אמר בריאיון ל"חדשות הבוקר", על רקע ההתפתחויות האחרונות בזירה הבינלאומית.

ידלין ציין כי, "בשבוע שעבר הרשיתי לעצמי לטוס לוועידת הביטחון במינכן. הייתי חושב פעמיים אם לטוס בסוף השבוע הקרוב". לדבריו, עצם ההתלבטות משקפת את רמת המתיחות הגוברת.

בהמשך הריאיון אמר, "אנחנו הרבה יותר קרובים משהיינו קודם, אבל אני מזכיר - מעצמה לא הולכת למלחמה בתוך ימים. יש נתיב דיפלומטי שצריך למצות". הוא הדגיש כי לצד ההיערכות הביטחונית, קיימת חשיבות למיצוי המאמצים המדיניים.

לטענתו, "רבים מתנגדים לתקיפה. בפנטגון לא ברור מה רוצים שהוא ישיג. הנשיא מאוד נחוש - האמירה שלפיה כל האופציות על השולחן נסמכת על איום צבאי אמין, שמשלים את ההיערכות שלו מול חופי איראן ובשמיה".