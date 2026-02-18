הראשון לציון, הרב דוד יוסף, פרסם אמש (שלישי) את פסק ההלכה השנתי בעניין "זכר למחצית השקל" - התרומה המסורתית הניתנת לקראת חג הפורים.

לפי הפסק, השנה עומד שיעור התרומה על כ-80 שקלים, השווים לערך 9 גרם כסף טהור כולל מע"מ. הסכום גבוה מזה שנקבע בשנים קודמות בשל עליית מחיר הכסף בשווקים העולמיים.

הרב יוסף ציין כי יש לבדוק את שער הכסף ביום הנתינה עצמו בשל תנודות במחיר.

על פי פסק ההלכה, יש לתת את הסכום עבור כל אדם מגיל 13 ומעלה, גברים ונשים כאחד. "טוב לתת גם עבור קטנים, ויש הנוהגים לתת גם עבור עוברים," הוסיף הרב.

למי שהסכום המלא גבוה מדי, קבע הרב מדרג חלופי: לפחות 1.5 שקלים לאדם, ואם מתאפשר - חמישה שקלים. מי שיכול, יתן את השיעור המלא של תשעה גרם כסף.

הרב יוסף המליץ לתרום את הכספים לאברכים ולתלמידי ישיבות נזקקים, "בדגש על עמלי התורה שנפגעו מקיצוצי התקציב של השלטונות".