שר החוץ הבלגי מקסים פרבו זימן אתמול לשיחת נזיפה את שגריר ארצות הברית בבלגיה, ביל ווייט, לאחר שזה האשים את בלגיה באנטישמיות ותקף באופן אישי את שר הבריאות הבלגי.

פרבו דחה את הדברים בחריפות. "כל רמיזה לכך שבלגיה אנטישמית היא שקרית, פוגענית ובלתי מתקבלת על הדעת," כתב, והדגיש כי בלגיה "מגנה אנטישמיות באופן הנחרץ ביותר".

הוא הוסיף כי מתקפות אישיות והתערבות בהליכים משפטיים "מפירות נורמות דיפלומטיות בסיסיות".

העימות הדיפלומטי פרץ על רקע הליך משפטי המתנהל באנטוורפן נגד שלושה מוהלים יהודים, שלפי הטענות ביצעו בריתות מילה ללא הסמכה רשמית מהרשויות.

השלושה נעצרו ושוחררו במאי 2024, כלי המילה שלהם הוחרמו ונאסר עליהם להמשיך לעסוק במילה עד להכרעה בתיק.

השגריר ווייט תקף את ההליך בפומבי וכינה אותו "העמדה לדין מגוחכת ואנטישמית".

הוא הצביע על כך שבבלגיה מבוצעות "אלפי בריתות מילה בטוחות ומאושרות" ושאל מדוע נפתח הליך דווקא נגד שלושת המוהלים הללו, ובפרט באנטוורפן שבה מתגוררת קהילה יהודית גדולה.

ווייט אף פנה ישירות לשר הבריאות הבלגי פרנק ואנדנברוקה ודרש ממנו לקדם הסדרה חוקית שתאפשר למוהלים לפעול, בטענה שמדובר בתנאי לשמירה על חופש הדת. בפרסום נוסף תקף את השר באופן אישי והודיע כי בכוונתו להגיע לאנטוורפן בשבוע הבא להיפגש עם המוהלים ומשפחותיהם.

השגריר טען כי לא קרא להתערבות פוליטית ישירה בהליך השיפוטי, אך חזר והגדיר את עצם ההעמדה לדין כבעלת ממד אנטישמי. בבלגיה הבהירו כי שיח מסוג זה, ובפרט כשהוא כולל התקפות על שר מכהן, נתפס כחציית קווים אדומים דיפלומטיים.