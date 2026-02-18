עימות סוער התרחש אתמול בדיון בוועדת הכנסת שעסק בשכר השופטים ונושאי משרה בכירים.

ח"כ מאיר פרוש (יהדות התורה) תקף את מערכת המשפט על רקע פרסומים לפיהם השופטים קיבלו שכר מתקציבים שהועברו להנהלת בתי המשפט ללא אישור ועדת הכספים.

פרוש הצביע על מה שכינה "שני פנים" של בית המשפט העליון: "כספים שהועברו באופן דומה לחינוך החרדי נבלמו על ידי שופטי בג"ץ, שהגדירו את המהלך כלא חוקי", אמר.

בדבריו תהה: "האם השופטים החזירו את הכספים לקופת המדינה בעקבות הטענות שלהם עצמם?"

במהלך הדיון פרצה מהומה נוספת כאשר נציגי הייעוץ המשפטי נטשו את האולם בזעם.

הרקע: יו"ר הוועדה, ח"כ אופיר כץ, סירב לאפשר לנציגת משרד המשפטים לדבר, בטענה שלא דיברה בכבוד בדיון קודם בנושא.

חברי האופוזיציה מחו על ההחלטה אך פרוש הגיב בחריפות: "בדיונים על מעמד בני הישיבות בוועדת חוץ וביטחון נאסר על נציגי הייעוץ המשפטי של משרד הביטחון להשתתף, בהחלטה של היועצת המשפטית לממשלה. שם לא שמענו אתכם זועקים על סתימת פיות".